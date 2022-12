Svet sa zmenil na nepoznanie. 66 fascinujúcich krátkych faktov z vedy za rok 2022, ktoré očarili verejnosť

Do konca roka 2022 nám ostáva iba niekoľko desiatok hodín, a tak je čas na bilanciu. Kým predchádzajúce roky boli v znamení pandémie, tento rok ľudí desil (a stále desí) vojenský konflikt na Ukrajine. Avšak vo svete v oblasti vedy sa toho udialo predsa len veľa a určite nezaškodí si to všetko pripomenúť.

Pozrite si, čo sa vo svete vedy, techniky, ale aj výskumov a objavov udialo v roku 2022:

1. Čínsky fúzny reaktor fungoval 1 000 sekúnd pri teplote 70 miliónov °C. Dosiahol tým nový rekord.

2. Vírus, ktorý má väčšina z nás, spúšťa u ľudí roztrúsenú sklerózu. Je ním nakazená drvivá časť populácie.

3. Vedci zisťovali, ako je možné, že mačky vždy dopadnú na všetky labky. Súvisí to s ich zrakom.

4. Začalo 6. masové vymieranie živočíšnych druhov. Až 13 % ich už od roku 1500 už vyhynulo.

5. Ďalekohľad Jamesa Webba je už na svojom mieste, od Zeme je vzdialený až 1,5 milióna km.

6. Matematik z Harvardu vyriešil zložitý 150-ročný šachový problém. Rozlúštil tzv. Problém 8 kráľovien.

7. Zmerali najdlhší megablesk. Mal dĺžku 768 km a udrel v USA.

8. Vedci objavili novú planétu, na ktorej by mohol existovať život. Je vzdialená 117 rokov a obieha okolo bieleho trpaslíka.

9. Extrémne megasucho zachvátilo USA, rok 2021 bol extrémne suchý. Niečo také tam nebolo už 1 200 rokov, dôvodom je klimatická zmena.

10. Jeden detail na sietnici dokáže zistiť, či sa rozvíja Alzheimerova choroba. Vedci našli súvis medzi stenčovaním sietnice a touto chorobou.

11. Antimikrobiálna rezistencia je jedinou najväčšou hrozbou pre ľudstvo – je to hrozba ďalšej pandémie, zhodujú sa vedci.

12. Vedci „znovuobjavili“ zabudnutý kontinent nachádzajúci sa pri Európe. Balkanátolia sa nachádza medzi Európou, Áziou a Afrikou.

13. Nechcete sa stať obeťou komárov? Vedci odhalili, aké farby by ste nemali nosiť, inak budete určite poštípaní.

14. Na čo myslel človek, ktorý umrel? Vedcom sa to prvýkrát podarilo zaznamenať. Môže si prehrávať dôležité momenty.

15.Muž, ktorému transplantovali srdce z prasaťa, po dvoch mesiacoch od operácie zomrel. Vedci operáciu označovali za historický míľník.

16. Sonda Solar Orbiter vyhotovila doteraz najdetailnejšiu snímku Slnka. Má rozlíšenie 83 miliónov pixelov.

17. Vedcom sa po prvýkrát podarilo rozlúštiť celý ľudský genóm vrátane častí, ktoré doterajším sekvenovaním DNA nebolo možné rozlúštiť.

18. Aj malý kúsok svetla v miestnosti počas spánku zhoršuje nielen jeho kvalitu, ale má zlý vplyv aj na váš celkový zdravotný stav.

19. Vedcom sa podarilo pretočiť hodiny starnutia a omladiť kožu o 30 rokov pomocou kmeňových buniek.

20. Ak chodíte pravidelne darovať krv, má to pozitívny efekt na vaše zdravie. Nepomáhate iba iným, ale aj sebe, zistili vedci.

21. Rozloha ľadu v Antarktíde po prvý raz klesla pod dva milióny štvorcových kilometrov. Je to najmenšia rozloha od začiatku meraní.

22. Britskí vedci objavili päť druhov baktérií, ktoré by mohli mať súvis so vznikom a zhoršovaním rakoviny prostaty. Tento objav by mohol byť prelomový v prevencii a liečby tohto ochorenia.

23. Rover Curiosity na Marse odfotil útvar, ktorý vyzerá ako vstupná brána do marťanskej hory. Neskôr odfotil niečo, čo vyzerá ako skrútená marťanská socha, alebo tiež odfotil, aká je červená planéta zanesená ľudským odpadom.

24. Operácia sa podarila. Muž, ktorý ako prvý podstúpil dvojitú transplantáciu rúk, môže šoférovať či objímať svoje vnúčatá.

25. Záhada, prečo niektorí celoživotní fajčiari nikdy nedostanú rakovinu, môže byť vyriešená. Odpoveď je v génoch a v DNA, ktorá sa dokáže opravovať a odolávať mutáciám.

26. Objavili najväčšiu rastlinu na svete. Zaberá územie o rozlohe 20-tisíc futbalových ihrísk. Ide o morskú trávu, ktorá pokrýva dno oceánu.

27. Vedci odhalili, aké mužské telo je pre ženy to najatraktívnejšie. Jednoznačne vyhráva také, ktoré je vyšportované a svalnaté.

28. Láska na prvý pohľad neexistuje, ale je to iba chvíľa. Podľa odborníkov stačí s potenciálnym partnerom stráviť len 2 minúty.

29. Pod ľadom na Antarktíde našli skrytý svet. Tím vedcov objavil v hĺbke 500 metrov pod ľadom v predpokladanom ústí rieky a stovky kilometrov od Rossovho ľadového šelfu bujný ekosystém.

30. Konečne sa zistilo, prečo majú žirafy extrémne dlhé krky. Nie je to kvôli potrave, ako si myslel Darwin, sú nápomocné pri súbojoch.

31. Lekári prvýkrát vyrobili ucho z buniek pacienta a následne ho implantovali späť na jeho telo.

32. Našli najväčšiu baktériu na svete, meria až dva centimetre. Vzhľadom pripomína vlákno podobné bielej mihalnici.

33. Objavili perfektne zachované, 30-tisíc rokov staré mláďa mamuta. Má srsť, kožu aj črevá, ide o dôležitý nález.

34. Vedkyňa objavila v ozónovej vrstve obrovskú dieru starú 30 rokov. Môže spôsobiť vážne problémy polovici planéty.

35. Vedci tvrdia, že sme začali žiť v novej geologickej epoche. Podľa nich žijeme v antropocéne, a to od roku 1954.

36. Vedcom sa podarilo zistiť, ktoré polohy pri sexe sú pre heterosexuálne ženy tie najlepšie, ak chcú dosiahnuť orgazmus. Najlepšia je misionárska poloha, avšak za predpokladu, že má žena pod zadkom položený vankúš.

37. Prečo ďateľ pri ďobaní nedostane otras mozgu? Pomáha mu malý mozog tesne uložený v lebke, zistili vedci.

38. Objavili vražedné slané bazény na dne Červeného mora. Čo tam vpláva, to zahynie, avšak bazény samé o sebe prekypujú životom.

39. Bozkávanie našich predkov z doby bronzovej má vplyv na nás aj dnes. Vírus oparu sa rozšíril práve vtedy.

40. Zem zažila najkratší deň, ktorý netrval 24 hodín. 29. jún bol o 1,59 milisekundy kratší, podľa vedcov to bolo kvôli drobnému výkyvu Zeme.

41. Tím vedcov plánuje oživiť vyhynutého tasmánskeho tigra. O 10 rokov ho chcú vypustiť do prírody.

42. Pieseň od speváčky Janet Jackson mohla zničiť váš počítač. Výrobca objavil prekvapivú chybu pri prehrávaní skladby na reproduktoroch počítača.

43. Vedci zistili, ako môžu muži zvýšiť libido svojich partneriek. Ich rada je, aby muži robili viac domácich prác.

44. Vedci ukázali jedinečné a fascinujúce 8K zábery Titanicu. Zobrazuje „úžasné detaily“, ktoré boli pred zrakom odborníkov doposiaľ zdanlivo ukryté.

45. Ľudia okolo seba vytvárajú „auru“, ktorá čistí vzduch špeciálnymi molekulami. Ľudia sú tak nielen zdrojmi reaktívnych chemikálií, ale dokážeme ich aj sami transformovať.

46. Psylocybín dokáže zmierňovať príznaky ťažkej depresie. Treba ho ale užiť dostatočné množstvo.

47.Prelomová stimulácia nervov spôsobuje, že ľudia s úplným ochrnutím začínajú chodiť.

48. Našli mačiatko, ktoré nie je ani samcom, ani samičkou. Veterinári u mačiatka z útulku neho nenašli žiadne pohlavné znaky, čo je mimoriadne nezvyčajné.

49. Objavili najstarší dôkaz o príprave jedla na svete. Človek pred 780-tisíc rokmi si pochutnával na pečenom kaprovi.

50. Americký úrad pre kontrolu liečiv schválil najdrahší liek na svete — Hemgenix. Jediná dávka bude stáť 3,5 milióna dolárov a lieči hemofíliu typu B.

51. Užívanie marihuany proti bolesti je na úrovni placebo, zistili vedci pri skúmaní 20 štúdií a takmer 1 500 ľudí.

52. Objavili nový liek, ktorý môže pomôcť v boji s Alzheimerovou chorobou.

53. USA oznámili veľký prelom v jadrovej fúzii. Po prvýkrát podarilo vykonať túto reakciu tak, že pri nej vzniklo viac energie, než sa na ňu vynaložilo.

54. Najväčší solárny teleskop na svete Daniel K. Inouye zverejnil svoje prvé snímky. Takto sme Slnko ešte nevideli.

55. Nová fascinujúca štúdia odhalila, ako vnímajú svoje okolie psy. Po vizuálnej stránke psy najviac zaujíma, čo sa deje, teda samotná akcia. Nezaujíma ich napríklad to, kto alebo čo danú činnosť vykonáva.

56. Vedcom sa podarilo vypočítať, koľko mravcov žije na Zemi. Je ich najmenej 20 biliárd (20 000 000 000 000 000).

57. Experiment rozlúskol storočnú záhadu vaginálneho mokrého orgazmu. Žena strieka pri orgazme hlavne moč.

58. Najťažší organizmus na svete má problém. Osikový les Pando je požieraný.

59. Webbov teleskop zachytil v Orlej hmlovine úžasné snímky Stĺpov stvorenia.

60. Číňania ako prví na svete naklonovali arktického vlka. Klon Maya žije so svojou náhradnou matkou, psom bíglom. Mláďa je významným posunom v oblasti technológie klonovania.

61. Masturbujú častejšie a majú väčšiu chuť na sex ženy či muži? Podľa vedcov sú to muži.

62. Sonda rámci programu DART cielene narazila do asteroidu. Zasiahla ho rýchlosťou 22-tisíc km/h, cieľom je zistiť, či sa dá takto vychýliť dráha asteroidu.

63. Prvýkrát v histórii zachytili na video čierneho rysa v Kanade. Biológovi sa naskytol pohľad ako iba málokomu predtým.

64. Špecifický prístup k výchove psa spôsobuje, že zviera je inteligentnejšie a sociálnejšie. Správna výchova je podobná výchove dieťaťa.

65. Lekári úspešne transplantovali tenké črevo 13-mesačnému dieťaťu. Orgán získali od darcu.

66. Objavili novú vzácnu krvnú skupinu. Vedci tak vyriešili 30-ročné tajomstvo ukryté v antigénoch.