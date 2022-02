Objavili sme novú planétu, na ktorej by mohol existovať život. Oproti tým ostatným je v jednej veci unikátna

Doteraz sme podobnú planétu totiž nenašli.

Vedci sa domnievajú, že v blízkosti umierajúcej hviezdy môže byť planéta, na ktorej by mohol existovať život.

Obieha okolo bieleho trpaslíka

Ak by sa to potvrdilo, bolo by to prvé nájdenie planéty potenciálne podporujúcej život, ktorá obieha okolo takejto hviezdy nazývanej „biely trpaslík“. Referuje o tom spravodajský web BBC.

Planétu objavili v tzv. obývateľnej zóne hviezdy, kde nie je ani príliš chladno, ani príliš horúco na udržanie života. Túto štúdiu vedci publikovali v poznámkach Kráľovskej astronomickej spoločnosti (RAS), britskej vedeckej spoločnosti založenej v roku 1820 na podporu astronomického výskumu.

„Toto je prvýkrát, čo bolo niečo také spozorované v obývateľnej zóne bieleho trpaslíka. Existuje teda možnosť života na inom svete, ktorý okolo neho obieha,“ povedal pre BBC News profesor Jay Farihi z University College London.

Zatiaľ čo veľmi veľké hviezdy sa po smrti stanú čiernymi dierami, menšie ako naše Slnko sa stanú bielymi trpaslíkmi, čiže hviezdami, ktoré spotrebovali všetko svoje jadrové palivo a prišli o svoje vonkajšie vrstvy. Zvyčajne majú veľkosť planéty a pri prvom vytvorení vyžarujú modro-biele svetlo.

Predpokladá sa, že možná planéta, ktorá je od Zeme vzdialená 117 svetelných rokov a kde by mohol existovať život, je 60-krát bližšie k svojej hviezde ako planéta Zem k Slnku.