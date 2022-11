Objavili najstarší dôkaz o príprave jedla na svete. Predchodca človeka si pochutnával na obľúbenej vianočnej špecialite

Archeológovia z Izraela objavili dôkazy o vôbec najstaršej príprave jedla na svete. Po analýze nájdených pozostatkov obrovského vyhynutého kapra autori štúdie dospeli k záveru, že zviera bolo starostlivo varené pri nízkej až strednej teplote. To sa malo udiať v období pred 780-tisíc rokmi.

Článok pokračuje pod videom ↓

Varenie jedla ako posúvanie človeka vpred

Skrotenie ohňa sa považuje za významný míľnik v evolúcii ľudstva. Je to preto, lebo oheň poskytoval teplo, svetlo, ochranu, ale hlavne umožnil ľuďom variť a tepelne upraviť jedlo. Vďaka tomu sa zvýšila bezpečnosť jedla a zlepšila stráviteľnosť, čo umožnilo, že organizmus mal viac energie na kognitívny vývin, uvádza portál IFLScience. Jednoducho povedané, vďaka vareniu sa z predchodcov človeka stávali inteligentné bytosti.

Podľa autorov štúdie uverenej v časopise Nature Ecology & Evolution mohli práve varené ryby uľahčiť rast mozgu a zlepšiť intelekt u už vyhynutých hominidov, čím položili dôležitý základ našej inteligencii a aj príprave jedál.

„Hoci sa ryby dajú konzumovať aj surové, varené sú výživnejšie, bezpečnejšie, ľahšie stráviteľné a pri varení v pare alebo pečení (nie však grilovaní) si zachovávajú obsah kyseliny dokozahexaénovej a kyseliny eikosapentaenovej (dve z omega-3 mastných kyselín),“ píšu vedci v štúdii.

Nález nás posúva o 600-tisíc rokov ďalej do histórie

A hoci je toto najstarší dôkaz varenia pokrmu, neexistuje vedecký konsenzus, kedy predchodca človeka mohol prvýkrát použiť oheň na úpravu jedla.

Existujú však dôkazy, že Homo erectus pravdepodobne prišiel na to, ako používať oheň v dobe pred 1,7 miliónmi rokov. Či ho ale použil aj na prípravu jedla, to sa nevie. Až do tohto zistenia boli priame dôkazy o používaní ohňa na varenie pripisované do obdobia spred 170-tisíc rokov.

Objav sa uskutočnil vďaka nálezu zubov kapra vo vrstve sedimentu datovaného do obdobia spred 780-tisíc rokov na archeologickom nálezisku Bnot Ja’akov v Izraeli. Pomocou analýzy zubov sa zistilo, že ryby boli varené pri kontrolovanej teplote nižšej ako 500 stupňov Celzia.

„Identifikácia spôsobu varenia je skutočnou výzvou, keďže sa na mieste nezachovali žiadne stopy po varnom zariadení,“ píšu autori štúdie v tlačovej správe. Experimentálne a etnografické štúdie naznačujú, že varenie rýb pri takýchto teplotách bolo možné pri používaní hlinených pecí zakopaných v zemi.

„Tieto nové zistenia dokazujú nielen dôležitosť sladkovodných rýb, ktoré boli obživou pre pravekého človeka, ale tiež ilustrujú schopnosť pravekých ľudí ovládať oheň pri varení jedla a pochopenie jeho výhod oproti konzumácii v surovom stave,“ dodávajú na záver vedci.