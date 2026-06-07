56-ročný muž prišiel o život: Odišiel na štvorkolke, jeho telo našli v lese bez známok života

Nehoda na štvorkolke

Foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Petra Sušaninová
TASR
Košická polícia informuje o tragickom incidente.

Policajti boli dnes privolaní do katastra obce Slovinky v okrese Spišská Nová Ves. V lesnom poraste bolo nájdené telo 56-ročného muža bez známok života. Odišiel na štvorkolke, no domov sa už nevrátil.

Odišiel z domu, už sa nevrátil

Ako informuje na sociálnej sieti košická polícia, 56-ročný muž mal na štvorkolke z domu odísť ešte počas včerajšieho dňa. Jeho rodina po ňom začala pátrať po tom, ako sa nevrátil domov. Muža sa napokon podarilo nájsť pri štvorkolke na lesnej ceste. Z doposiaľ nezistených príčin mal naraziť do stromu. „Obhliadajúci lekár cudzie zavinenie predbežne vylúčil a nariadil vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy. Presná príčina smrti bude známa až po jej vykonaní,“ informuje polícia.

Nehoda na štvorkolke
Foto: Facebook/ Polícia SR – Košický kraj

Na mieste, kde sa telo našlo, zasahovali policajti, kriminalistický technik aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Poverený príslušník OO PZ v Krompachoch začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti incidentu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.

Polícia apeluje na vodičov štvorkoliek a ďalších terénnych vozidiel, aby jazdu v lesnom a náročnom teréne nepodceňovali. Jazdu je nutné prispôsobiť aktuálnemu stavu terénu, svojim schopnostiam a zabúdať netreba ani na ochranné prvky. Tie môžu v kritických situáciách rozhodovať o rozdiele medzi životom a smrťou.

Incident so smutným koncom hlási aj prešovská polícia

Dopravnú nehodu s tragickými následkami hlási na sociálnej sieti aj prešovská polícia. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. K tragédii došlo dnes po dvanástej hodine v okrese Svidník, za obcou Šarišský Štiavnik v smere na Radomu. „Pri zrážke nákladného vozidla a motocykla utrpel 67-ročný motocyklista zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ popisuje polícia.

Nehoda v okrese Svidník
Foto: Facebook/ Polícia SR – Prešovský kraj

Vodič nákladného auta bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny. Cesta I/21 je celkom neprejazdná, a to v oboch jazdných pruhoch. Polícia odkláňa osobnú dopravu v obci Stročín smerom na Stropkov, od Giraltoviec smerom na Fijaš. Medzinárodná nákladná doprava je odkláňaná v obci Lipníky smerom na Vranov nad Topľou. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny a využili vyznačené obchádzkové trasy.

Neprejazdná je pre nehodu aj ďalšia cesta

Cesta za obcou Chotín v okrese Komárno je pre dopravnú nehodu aktuálne neprejazdná. Na mieste zasahujú záchranné zložky, informovala nitrianska krajská polícia.

„Premávka je v tomto úseku usmerňovaná príslušníkmi Policajného zboru,“ priblížila polícia. Zároveň požiadala vodičov, aby sa riadili pokynmi policajtov.

K incidentu došlo aj v sobotu večer

Ako sme vás informovali, polícia vyšetruje okolnosti incidentu, ku ktorému došlo v sobotu pred 17.30 h v jednej z električiek smerujúcich z bratislavskej Petržalky na Šafárikovo námestie. Incident si vyžiadal jedného zraneného i krátkodobé obmedzenie dopravy. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Podľa prvotných informácií malo dôjsť k fyzickému konfliktu dvoch mužov. Jeden z mužov bol prevezený na ošetrenie do nemocnice, druhý eskortovaný na policajné oddelenie,“ priblížil Szeiff. Incident si vyžiadal zastavenie električky na Šafárikovom námestí. V súčasnosti je už premávka bez akýchkoľvek obmedzení. K zraneniu iných osôb, našťastie, nedošlo.

Električka v Bratislave
Ilustračná foto: TASR – Pavol Zachar

Električka nedávno zrazila chlapca

Nedávno sa pritom v médiách hovorilo o prípade 16-ročného chlapca, ktorý prišiel o život po tragickej zrážke s električkou. Záchranári previezli 16-ročného chodca po zrážke s poranením hlavy do nemocnice. Do jazdnej dráhy električky vošiel na korčuliach na križovatke Jasovskej ulice a Jantárovej cesty.

Polícia v tejto súvislosti chodcom pripomenula, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. Rovnako zdôraznila, že električka má oproti autu dlhšiu brzdnú dráhu a vodič nemá okrem brzdenia inú možnosť na zabránenie zrážky.

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