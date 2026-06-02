Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie

Zmena návykov, zdravý životný štýl či nové chuťové preferencie. Správanie spotrebiteľov v uplynulých rokoch prešlo akousi transformáciou aj v oblasti alkoholických nápojov, čo pre výrobcov predstavuje výzvu. Viac o tejto problematike nám v rozhovore povedala brand manažérka Birellu Zuzana Imrichová.
Ako zdôraznila, výrazným faktorom je v predaji nealkoholických pív a radlerov práve počasie. „Do sezóny sme ale opatrne optimistickí aj vďaka novinkám, ktoré prinášame,“ uviedla v rozhovore pre interez Imrichová.
Okrem toho rozobrala najväčšie výzvy, ktorým ako značka v súčasnosti čelia a načrtla aj tému najpredávanejších nápojov. V nich dlhodobo kraľuje známa príchuť.
Nákupné správanie spotrebiteľov sa vyvíja a viaceré firmy hovoria v posledných mesiacoch o turbulentnom období. Aký trend pozorujete vy?
My už dlhodobo v správaní spotrebiteľov pozorujeme zmenu, najmä pri alkoholickom pive, ktorého spotreba klesá. Súvisí to so zmenou životného štýlu – ľudia viac športujú, kladú väčší dôraz na zdravý životný štýl. V našom portfóliu teda čoraz väčšiu rolu hrajú nealkoholické pivá a radlery, či už je to Birell alebo Peroni. Napríklad, v roku 2016 bol podiel nealkoholických pív 8,6 %, pričom vlani to už bolo 14 %.
Čo sa týka už konkrétneho trendu, minulý rok sme zaznamenali mierny pokles aj v oblasti nealkoholických nápojov. Je dôležité podotknúť, že v roku 2025 nebolo priaznivé počasie, čo na nás výrazne vplýva. Zároveň, rok 2024 bol extrémne teplý a mali sme tu najväčšie predaje – išlo o historický rok. Vlaňajšok bol teda aj napriek poklesu v dlhom horizonte náš druhý najlepší rok.
Aký bol pre vás vstup do roku 2026 a čo očakávate od ďalších mesiacov?
Keď to porovnáme medziročne, vidíme v segmente nealkoholických pív mierny pokles. Musíme tu ale povedať, že nás ovplyvnila napríklad Veľká noc a počasie, ktoré bolo chladnejšie.
Do sezóny sme ale opatrne optimistickí aj vďaka novinkám, ktoré prinášame – napríklad Birell so sicílskym citrónom, ktorý je medzi spotrebiteľmi mimoriadne obľúbený. Túto novinku prinášame vo všetkých obľúbených baleniach a máme ju podporenú silnou komunikáciou.
Taktiež sme zmenili rad Active, prinášame väčšiu prehľadnosť. Odlíšili sme dve subkategórie Energy a Vitality, obaly sú prehľadné a atraktívne, aby uľahčili rozhodovanie pre spotrebiteľa. Samozrejme, veríme aj v dobré počasie, ktoré je pre nás dôležité.
Kedy pozorujete zvýšený záujem zákazníkov? Naopak, kedy dopyt klesá?
