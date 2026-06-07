Na stavbe prešovskej nemocnice sa opäť pracuje, prezradil Robert Kaliňák. Celkovú cenu jasne nepovedal

Stavba prešovskej nemocnice, o ktorej v uplynulej dobe vyšli na povrch rôzne informácie, podľa slov Roberta Kaliňáka pokračuje.
Na stavbe prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) už opätovne pracuje. Intenzita prác sa má v najbližšom období zvýšiť. Kaliňák to uviedol v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.
Opozičná nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková sa obáva, že pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice bude mať Slovensko problémy.
Nemá platné posudzovanie vplyvu na životné prostredie
„Práce pokračujú, tá intenzita začne narastať od budúceho týždňa, ale vlastne už sa funguje. My sme museli umožniť ešte starým zhotoviteľom vybrať si vzorky, aby sa vedeli brániť voči našim zisteniam o tom, že ten betón bol nekvalitný, ale už sa funguje,“ vyhlásil minister.
Opozičná poslankyňa poukázala, že projekt nemocnice nemá platné posudzovanie vplyvu na životné prostredie, takzvanú EIA. „V zákone je napísané, že EIA nemusí byť, keď to slúži – nie je vo vlastníctve, ale slúži – výhradne na obranu a vy tvrdíte, že tým, že je to vo vlastníctve obrany, tak to slúži na obranu. Nie je to pravda, veď tam budú chodiť civilisti, budú tam civilní lekári. Čo je, mimochodom, správny postup, inak by tá nemocnica neprežila,“ myslí si.
Celkovú cenu nemocnice jasne nepovedal
Kaliňák jasne nepovedal, koľko bude celkovo nemocnica stáť. Samotná stavba podľa neho vyjde na približne 600 miliónov eur. Nadzemná časť má stáť asi 540 miliónov eur a podzemná utajovaná vojenská časť okolo 60 miliónov eur. Vybavenie nemocnice by malo byť podľa neho vysúťažené približne za 100 až 120 miliónov eur. Deväťdesiat miliónov eur z toho by mala stáť medicínska časť.
Bittó Cigániková si myslí, že zariadiť veľkú koncovú nemocnicu za 120 miliónov eur je nereálne. Poukázala, že so samotným faktom, že nemocnicu stavia rezort obrany, problém nemá.
Čo sa stalo?
Ako sme vás v máji informovali, predbežná správa posudku potvrdila, že väčšina stĺpov na stavbe má problém. „Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať,“ skonštatoval svojho času Kaliňák s tým, že problém sa týka jedného rozostaveného poschodia.
„Keďže napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia, tak, aby sme dokázali čo najrýchlejšie tú nemocnicu posunúť ďalej a mohli sme fungovať,“ povedal Kaliňák s tým, že rezort preto odstúpil od zmluvy.
Zároveň uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest, s.r.o. a štyrmi subdodávateľmi – firmou Strabag Pozemné staviteľstvo, s.r.o., Skanska SK, a.s., Metrostav Slovakia, a.s. a Hornex, a.s..
„Bude to znamenať pokračovanie vo výstavbe nemocnice,“ vysvetlil v máji šéf rezortu obrany.
Slovensko má vrátiť milióny eur z peňazí za darovanú techniku
Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť tri milióny eur z peňazí, ktoré už dostalo z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád.
Dôvodom má byť, že Slovensko už dostalo viac peňazí, ako v skutočnosti malo. Preplatená časť hodnoty darovanej techniky sa rokmi znižovala. Nezaradená opozičná poslankyňa Jana Bittó Cigániková poukázala, že aktuálna vláda nemá s európskymi inštitúciami dobré vzťahy, a tak nedokáže nič vyrokovať.
Kaliňák reagoval, že zníženie objemu finančných tranží sa týka aj iných štátov. „Nie sme to len my, ale sú to aj ostatné krajiny, ako napr. Poľsko a mnohé ďalšie, ktoré tam v tom majú miliardy, čiže nie je to o zlom alebo dobrom Ficovi, ako by ste radi naznačili, nie je to vôbec, samozrejme, pravda,“ vyhlásil. Myslí si, že všetky krajiny s tým budú nespokojné, no Európska komisia peniaze už použila.
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