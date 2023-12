Bolí vás po vypití červeného vína hlava? Problém je v niečom inom než v skonzumovanom množstve

Aj vy patríte k tej skupine ľudí, ktorá má po vypití čo i len jedného pohára červeného vína problém s bolesťami hlavy? Najnovšie zistenia amerických vedcov potvrdzujú, že za to nemôže množstvo vypitého vína, ale jeho kvalita.

Článok pokračuje pod videom ↓

O nových zisteniach, týkajúcich sa červeného vína, informoval web BBC. Ak vás teda po vypití pohára červeného vína bolela hlava, aj keď za normálnych okolností s inými druhmi alkoholu problém nemáte, môže za to niečo iné.

Problémové červené

Tým vedcov z Kalifornie sa vo svojej nedávnej štúdii zameral na takzvané fenolové flavonoidy. Tieto zlúčeniny možno nájsť v semenách a šupkách červeného hrozna a súvisia s ich farbou, vôňou, ale aj s chuťou. Biele víno tieto látky neobsahuje, preto boli flavonoidy označené ako možná príčina okamžitej bolesti hlavy, a to aj po vypití malého množstva červeného vína.

Vedci zistili, že problematický je v tomto prípade najmä antioxidant kvercetín, ktorého variant blokuje enzýmy schopné premieňať acetaldehydy na acetáty, teda zlúčeniny, ktoré v ľudskom tele štiepia alkohol. A to podľa vedcov môže spôsobiť hromadenie acetaldehydu, ktorého vysoké hladiny môžu spôsobovať nielen bolesti hlavy, ale aj nevoľnosť, potenie či začervenanie pokožky na tvári.

Týka sa to len kvalitných vín

Vedci ale tiež prišli na to, že problémy nespôsobujú všetky druhy červeného vína, ale predovšetkým to kvalitnejšie a drahšie. Najvyššie množstvo problematického kvercetínu je totiž najmä v hrozne, ktoré dozrieva pri dostatočnom slnečnom žiarení. A to nie je problém vína, ktoré sa vyrába z lacnejších odrôd hrozna, ktoré dozrieva a pestuje sa na miestach, ktoré nemá toľko slnka.

Pokiaľ teda holdujete červenému vínu a trápia vás následne aj bolesti hlavy, zrejme by ste mali siahať po lacnejších fľašiach.