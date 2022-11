Opäť môžu použiť vlastné nohy. Vďaka prelomovej stimulácii nervov ľudia s úplným ochrnutím začínajú chodiť

Nie každý človek má to šťastie, že svoj život prežije bez vážnych zranení. Jednoznačne, medzi tie najhoršie môžeme zaradiť také, po ktorých si ľudia porania miechu a to tak, že ochrnú a nedokážu chodiť. No medicína v tejto oblasti ide míľovými krokmi vpred a títo ľudia majú nádej, po ktorej túžia pravdepodobne najviac na svete: aby mohli opäť chodiť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Použitím kombinovanej elektrickej stimulácie a tiež intenzívnej fyzikálnej terapie sa u 9 ľudí s poranením chrbtice a miechy podarilo prinavrátiť schopnosť chodenia. Všetci pritom trpeli úplným alebo veľmi ťažkým stupňom ochrnutia, uvádza portál Science Alert.

Zvrátenie ochrnutia

Vedci v štúdii publikovanej v časopise Nature uvádzajú, že identifikovali presné nervové skupiny, ktoré je možné stimulovať terapiou. Nervové bunky, ktoré riadia chôdzu sa nachádzajú v časti miechy, ktorá prechádza cez dolné časti chrbta. Zranenie miechy môže prerušiť reťazec signálov z mozgu, čo spôsobí znemožnenie chôdze aj napriek tomu, že bedrové neuróny sú neporušené.

Keď tieto neuróny nedokážu prijímať príkazy, stávajú sa nefunkčnými a nastáva ochrnutie nôh. Už štúdia z roku 2018 ukázala, že elektrická stimulácia miechy dokáže zvrátiť takéto ochrnutie, no nebolo jasné, ako k tomu došlo.

Neurovedkyňa Claudia Kathe zo švajčiarskeho Technologického inštitútu v Lausanne a jej kolegovia začali testovať technológiu nazvanú epidurálna elektrická stimulácia na deviatich pacientoch a na zvieracom modeli.

Začali chodiť

Miechu stimulovali chirurgicky implantovaným neurotransmiterom. Pacienti tiež podstúpili aj proces intenzívnej neurorehabilitácie. Ten zahŕňal aj robotický podporný systém, ktorý im pomáhal v pohybe.

Po piatich mesiacoch stimulácie, ktorú absolvovali 4- až 5-krát týždenne, boli pacienti schopní urobiť niekoľko krokov s pomocou chodúľky.

Tiež sa im znížila nervová aktivita v driekovej mieche počas chôdze. To je podľa vedcov spôsobené práve tým, že aktivita sa spresňuje na špecifickú podskupinu neurónov, ktoré sú nevyhnutné pre chôdzu.

„Keď sa nad tým zamyslíte, nemalo by to byť prekvapenie,“ uviedla vedkyňa Courtine Dyani Lewisová v štúdii. Vysvetľuje to tak, že ak sa mozog naučí nejakú úlohu, aktivuje na jej vykonanie menej neurónov.

Neuróny, ktoré môžu uzdravovať

Vedci identifikovali na zvieracích modeloch aj predtým neznámu skupinu neurónov, ktoré môžu pomáhať prekonávať zranenie. Nachádzajú sa vo vrstvách bedrovej miechy. Zdá sa, že toto tkanivo nie je dôležité pre chôdzu u zdravých zvierat, ale je nevyhnutné na zotavenie sa po poranení chrbtice. Zistili to tak, že keď ho odobrali myšiam, tým sa nedarilo zotaviť sa.

Tieto neuróny, konkrétne sú to SC Vsx2::Hoxa10, sú jedinečné a sú nevyhnutné pri prinavrátení chôdze po ochrnutí. Toto nové pochopenie by mohlo znamenať nové spôsoby liečby a môže tak poskytnúť zlepšenie kvality života ľuďom s poranením miechy.