Ruský dron zasiahol budovu v Černobyľskej bezpečnostnej zóne: Horelo 40 štvorcových metrov

Ruský dron v nedeľu skoro ráno zasiahol jednu z budov v ukrajinskom Centrálnom sklade vyhoreného jadrového paliva (CSSF) v Černobyľskej bezpečnostnej zóne. Útok čiastočne zničil jednu budovu a spôsobil požiar na ploche približne 40 štvorcových metrov. Úroveň radiácie však zostala v norme. Oznámila to ukrajinská energetická firma Enerhoatom, informuje web United 24.
Požiar sa neskôr podarilo uhasiť a nikto zo zamestnancov neutrpel žiadne zranenia. Firma Enerhoatom uviedla, že v čase útoku sa v zasiahnutej budove nenachádzalo žiadne vyhorené jadrové palivo. Spoločnosť dodala, že radiácia v areáli zostáva v stanovených bezpečnostných limitoch a zodpovedné úrady situáciu naďalej monitorujú.
CSSF slúži ako hlavné úložisko vyhoreného jadrového paliva z ukrajinských jadrových elektrární. Enerhoatom uviedol, že útok poškodil budovu určenú na príjem a spracovanie skladovacích kontajnerov pred ich presunom do hlavného skladu. Podľa spoločnosti útok nezasiahol jadrové palivo uložené v sklade.
Ciele zasiahli aj ukrajinské drony
Jednotky pre špeciálne operácie (SSO) Ozbrojených síl Ukrajiny zaútočili v noci na nedeľu na dva sklady paliva na Krymskom polostrove okupovanom Ruskom. O výsledkoch útokov zatiaľ neboli poskytnutné žiadne informácie a ruská strana sa k nim bezprostredne nevyjadrila. Informovala o tom agentúra DPA.
Medzi zasiahnutými cieľmi je aj ropný sklad Semikolodezjanska, oznámili SSO na Telegrame. Tento sklad využívajú ruské sily ako prekladisko na zásobovanie jednotiek na fronte palivom. Nachádza sa približne 200 kilometrov od kontaktnej línie a tvorí ho deväť nádrží s objemom od 700 do 3 000 metrov kubických.
Ďalší útok ukrajinských dronov zasiahol podľa SSO ropný terminál v prístavnom meste Feodosija, v ktorom sa nachádza sedem palivových nádrží s kapacitou 10 000 a 20 000 metrov kubických. Slúži na prekládku ropy a ropných produktov zo železničných cisterien na lode a Rusko ho využíva na zásobovanie Krymu palivom v núdzových situáciách.
„Útoky na ropnú infraštruktúru nepriateľa oslabujú jeho ekonomické a logistické kapacity. SSO pokračujú v asymetrických akciách s cieľom strategicky oslabiť schopnosť nepriateľa viesť vojnu proti Ukrajine,“ uviedli SSO na Telegrame. Na Kryme je po opakovaných ukrajinských útokoch na zásobovacie trasy palivo na prídel. Útokmi na ruský ropný priemysel sa Ukrajina snaží narušiť dodávky paliva ruskej armáde a znížiť príjmy ekonomiky, ktoré sú kľúčové pre vedenie vojny.
Rusko oznámilo, že zachytilo stovky ukrajinských dronov
Ako sme vás informovali, Rusko v sobotu oznámilo, že zachytilo stovky ukrajinských dronov vrátane okolia Petrohradu, kde sa koná ekonomické fórum. Ukrajina zase informovala, že pri ruských útokoch zahynuli najmenej traja ľudia.
„Nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených 86 bezpilotných lietadiel. Bojové operácie pokračujú,“ uviedol gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko. Leningradská oblasť zahŕňa Petrohrad aj dôležité baltské prístavy.
Medzinárodné ekonomické fórum (SPIEF), v minulosti nazývané aj „ruský Davos“, sa končilo v sobotu, deň po tom, ako na ňom vystúpil ruský prezident Vladimir Putin. Počas prvého dňa konferencie zasiahli ukrajinské drony ropný komplex a vojenskú základňu v Petrohrade, ktorý je zároveň Putinovým rodným mestom.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci protivzdušná obrana zničila celkovo 376 ukrajinských dronov nad Belgorodskou, Brianskou, Kalužskou, Kurskou, Leningradskou, Novgorodskou, Oriolskou, Pskovskou, Rostovskou, Riazanskou, Smolenskou, Tverskou a Tulskou oblasťou, nad Moskovskou oblasťou, Krymskou republikou, Abcházskou republikou a nad vodami Azovského a Čierneho mora.
Na juhu Ukrajiny zase našli telá dvoch mužov, ktorí boli nezvestní po útoku na Záporožie, uviedol gubernátor oblasti Ivan Fedorov. V Dnepropetrovskej oblasti zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia pri ruských dronových a delostreleckých útokoch, napísal na Telegrame gubernátor Oleksandr Hanža.
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