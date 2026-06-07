Slovákov láka novinka na východe: Vyrazte k rybníkom, výlet nebudete ľutovať

Abov, návšteva Zádielskej tiesňavy a kultúrne stredisko

Reprofoto: tip na výlet v okolí, interez.sk (Michaela Olexová), reprofoto, Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou, Facebook

Michaela Olexová
TASR
Tip na výlet
Jurta pri Budulovských rybníkoch je pre turistov ideálnym východiskovým bodom na hlbšie objavovanie širšieho okolia regiónu Abov.

V Moldave nad Bodvou cez víkend slávnostne otvorili nový ekoturistický projekt pod názvom Jurta pri Budulovských rybníkoch. Košický samosprávny kraj (KSK) zámer podporil sumou 57-tisíc eur v rámci programu Terra Incognita, vďaka čomu priniesli do regiónu plne vybavenú klasickú jurtu.

Tá prepája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu a ochranu prírody. Informovala o tom výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

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Výber tohto špecifického obydlia podľa nej nie je náhodný. Vychádza z miestnej povesti o staromaďarských bojovníkoch, ktorí sa prišli biť, no zamilovali sa do víl z okolitých močarísk a natrvalo sa tam usadili.

Chceme rozvíjať cestovný ruch

Jurta je zároveň ukážkovým príkladom ekologickej stavby bez betónových základov, vďaka čomu nenarúša citlivú rovnováhu a stabilitu miestnej fauny a flóry.

„Naším zámerom je rozvíjať cestovný ruch tak, aby chránil a vyzdvihoval jedinečnosť nášho kraja. Pri Budulovských rybníkoch nevznikla masová atrakcia, ale pokojné miesto pre rodiny a milovníkov prírody. Je to presne ten typ udržateľného ekoturizmu, ktorý systematicky podporujeme,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Areál pritom prešiel v minulosti výraznou premenou – z čiernych skládok na zelenú oázu s tromi vodnými plochami, rybou farmou a domácimi zvieratami.

Vďaka novej jurte tam vzniklo plnohodnotné zázemie pre celoročnú prevádzku a vzdelávacie workshopy.

Návštevníci tam okrem oddychu nájdu aj stálu výstavu o mokradiach, športovú lukostreľbu a kompletne dobudované sociálne zázemie.

Ideálny východiskový bod pre turistov?

„Výnimočnosť nášho projektu spočíva v prepojení histórie a úcty k prírode. Jurta symbolizuje kočovný spôsob života našich predkov a dokonale zapadá do koloritu tunajších mokradí. Areál vďaka tomu ožije pre širokú verejnosť, avšak s rešpektom k jeho chráneným obyvateľom,“ dodáva primátor mesta Slavomír Borovský.

Vargová Jurková pripomína, že novootvorený areál je pre turistov ideálnym východiskovým bodom na hlbšie objavovanie širšieho okolia regiónu Abov.

Zádielská tiesňava
Foto: Nenechajte si ujsť prechádzku Zádielskou tiesňavou, interez.sk (Michaela Olexová)

„V prepojení so Slovenským krasom je ako stvorený na predĺžený víkend. Noc v jurte odporúčam spojiť s aktívnym oddychom, napríklad túrou na Turniansky hrad alebo prechádzkou Zádielskou tiesňavou. Rodiny určite ocenia aj blízky náučný chodník Dúbrava s novou Kaviarňou u lesných víl v Šaci. Skvelým tipom je tiež malebná obec Háj s rozprávkovou Vežou na vlásku, Hájskymi vodopádmi a známou sochou anjela z hollywoodskeho filmu Za nepriateľskou líniou,“ pripomína na záver Vargová Jurková.

Peter Švec ostáva v KST, klub čaká množstvo zmien

Turistov môže okrem toho zaujímať fakt, že predsedom Klubu slovenských turistov (KST) ostáva Peter Švec.

Na štvorročné funkčné obdobie ho v sobotu (6. 6.) zvolilo valné zhromaždenie KST, ktoré sa koná v Žiline. Švec vo funkcii predsedu pôsobí od roku 2024, keď ho zvolili do konca funkčného obdobia – na dva roky namiesto Františka Šillera, ktorý odstúpil. TASR o tom informovali z vedenia KST.

Peter Švec
Ilustračná foto: SITA

Predseda KST avizoval, že klub čaká množstvo práce nielen v oblasti turistiky a značenia trás, ale aj pri správe majetku a modernizácii turistických chát. Viaceré objekty sú podľa neho dlhodobo zanedbané a vyžadujú si akútne alebo systematické riešenie.

Podotkol, že všetky zmeny, ktoré robia, súvisia s cieľom zmodernizovať a zrekonštruovať turistické chaty. „Potrebujeme sa už odkloniť od toho systému, že sa niečo dorobí, prilepí, dostavia k už existujúcej stavbe postupne a nesystematicky. Potrebujeme ich komplexne zrekonštruovať, dať tomu nejakú fasádu, hlavu a pätu a nech sa to urobí poriadne,“ priblížil.

KST zároveň plánuje vybudovať ďalšie turistické útulne pre turistov na diaľkových trasách. „Z analýz nám vyplýva, že na našich trasách, čo sa týka hlavne hrebeňoviek a diaľkových trás, nám chýba zhruba 200 turistických útulní. Začíname, samozrejme, budovaním útulní na trase Cesty hrdinov SNP, kde sme ich už niekoľko vybudovali,“ uzavrel.

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