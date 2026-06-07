Vieme, ktoré brigády núkajú plat vyšší ako full-time. Zarobíte tu viac

Práca pri počítači

Foto: Pexels

Michaela Olexová
Dobre platené brigády už dávno nemusia vyžadovať nočné zmeny či cestovanie. Pozrite si segmenty, kde ako brigádnik nájdete uplatnenie.

Výhodou niektorých brigád v dnešnom zozname je tiež možnosť dlhodobého kariérneho rastu. Ak totiž začnete na pozíciách, ako je realitný asistent, je to ako vstupná brána do odvetvia, v ktorom sa chce človek neskôr uplatniť.

Existuje niekoľko perspektívnych sektorov pre brigádnikov, ktoré sa môžu platom dorovnať plnohodnotnému zamestnaniu. Firmy totiž čoraz viac odmeňujú ľudí, ktorí sú flexibilní, ochotní pracovať v rôznych časoch a zároveň rozumejú hodnote výkonu či zručností.

IT sektor, marketing, zákaznícky servis aj reality

Jedným z najlepšie platených segmentov má byť IT sektor, spomína portál Kariéra, ktorý priniesol zoznam. Brigádnici tu môžu nájsť uplatnenie v oblastiach ako programovanie, testovanie softvéru, tvorba webových stránok či správa systémov.

Silný dopyt po ľuďoch je aj v technickej podpore a v zákazníckom servise, kde môže byť veľkou výhodou najmä jazyková vybavenosť. Často ide pritom o prácu, ktorú je možné vykonávať priamo z domu.

Prekvapivo silnú pozíciu medzi brigádami má ďalej doručovanie a kuriérske služby. Na prvý pohľad toto odvetvie nepôsobí lukratívne, no dopyt po doručovaní jedla a zásielok v špičkách otvára priestor na vyššie zárobky. Brigádnik si okrem toho môže často nastaviť vlastný režim. Určí si, kedy sa prihlási do aplikácie a ako dlho bude pracovať.

Kuriér pri doručovaní jedla
Foto: Pexels

Ak sa človek nebojí menšej stability a je priebojný, môže sa tak odkloniť od klasických hodinových brigád a smerovať do oblastí založených na výkone a províziách. Zaujímavou kategóriou sú realitné služby, kde môže byť odmena výrazne vyššia práve vďaka províznemu systému.

Okrem realít by vás mohol zaujímať napríklad telemarketing, aktívny B2C predaj či obchodné pozície. Znovu, výška zárobku tu priamo závisí od výsledkov. Provízie však môžu byť nadštandardne vysoké oproti bežnej brigáde. Ľudí v týchto segmentoch hľadajú veľké korporácie, ako aj menšie lokálne firmy, a to aj na entry-level pozíciách.

Medzi ďalšie dobre platené brigády teda patrí obchod a predaj, ale aj marketing a tvorba obsahu – copywriting, správa sociálnych sietí či SEO úlohy. Na záver, podľa portálu sa oplatí obzrieť aj po eventových brigádach, ktoré majú byť krátkodobé, intenzívne a často výborne ohodnotené.

Sezónne brigády, home office a extrémnejšie práce

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