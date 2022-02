Vedci objavili znepokojivé zistenia. Toto je najväčšia hrozba ďalšej globálnej pandémie pre ľudstvo

Znepokojivé množstvá farmaceutického odpadu objavili vedci až v štvrtine skúmaných riek vo svete. Preskúmali pri tom 258 riek a na nich viac ako tisíc lokalít. TASR o tom informuje na základe správy agentúr PA Media a DPA.

Vedci upozorňujú, že takéto znečistenie vodných tokov farmaceutickým odpadom predstavuje celosvetový problém. Prítomnosť chemikálií v riekach, na ktorú poukázala štúdia vydaná akademickým žurnálom PNAS, predstavuje nebezpečenstvo pre živé organizmy aj v okolí znečistených vôd.

Výskumníci varujú, že to môže viesť k vytvoreniu nebezpečnej rezistencie mikróbov voči antibiotikám.

Celosvetový problém: rieky obsahujú antidepresíva, antibiotiká, betablokátory či paracetamol

Správa výskumníkov z Univerzity v Yorku odhalila chemické znečistenie riek na všetkých svetových kontinentoch. Vo vzorkách vôd objavili spomedzi liečiv najmä antidepresíva, antibiotiká, betablokátory a paracetamol.

„Svetová zdravotnícka organizácia, OSN a ďalšie organizácie tvrdia, že antimikrobiálna rezistencia je jedinou najväčšou hrozbou pre ľudstvo – je to hrozba ďalšej pandémie,“ povedal John Wilkinson z University of York vo Veľkej Británii, informuje The Guardian. Vedec viedol štúdiu, do ktorej sa zapojilo 127 výskumníkov z 86 inštitúcií.

„Na 19 percentách všetkých lokalít, ktoré sme monitorovali, koncentrácie prekročili úrovne, vďaka ktorým si môžu baktérie vytvárať silnú rezistenciu.“

Rieky sú najviac znečistené v rozvojových krajinách, ktoré nemajú vybudovanú dostatočnú infraštruktúru odpadových vôd a skladujú odpad v blízkosti riek. Ide najmä o regióny ako subsaharská Afrika, Južná Amerika a časti južnej Ázie, ktoré však vedci najmenej monitorovovali.

V britských riekach našli chemikálie na 54 miestach. Farmaceutický odpad sa pritom nenachádzal iba v štyroch lokalitách, a to v národnom parku Snowdonia vo Walese. Najviac kontaminovaná bola rieka Clyde v Glasgowe.

„Tento projekt nám pomohol získať poznatky o globálnom šírení farmaceutických produktov vo vodnom prostredí,“ povedal jeden z vedúcich projektu John Wilkinson.

Zároveň upozornil, že úroveň chemikálií v mnohých riekach nie je dostatočne preskúmaná.