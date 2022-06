Vedcom sa podarilo niečo nevídané. Na telo človeka implantovali prvé ucho vypestované v laboratóriu

Kedysi boli končatiny amputované počas drastických procedúr, ktoré neraz dopadli veľmi zle. Dnes sú však možnosti zdanlivo nekonečné a lekári dokážu končatinu nahradiť napríklad bionickou rukou či nohou. Teraz sa však vedcom podarilo niečo skutočne nevídané. Ucho pacientky vypestovali z jej vlastných buniek v laboratóriu.

Vedci vytvorili ucho z buniek pacientky

Lekári oznámili nevídaný úspech. Prvýkrát v dejinách implantovali pacientke ucho, ktoré bolo vypestované z jej vlastných buniek a následne vytlačené za pomoci špeciálnej 3D tlačiarne. Ako informuje portál The New York Times, pacientkou bola 20-ročná žena, ktorá sa narodila s tzv. mikrotiou. Je to zriedkavá genetická porucha, ktorá spôsobuje, že sa vonkajšia časť ucha poriadne nevyvinie alebo chýba úplne.

Ako píše web IFL Science, ochorenie zvyčajne postihuje len jedno ucho, vo výnimočných prípadoch však môže postihovať obe uši. Mikrotia môže ovplyvniť aj ušný kanál a stredné ucho a zapríčiniť tak stratu sluchu. Nie je to síce život ohrozujúci stav, ruka v ruke s mikrotiou však idú aj dlhodobé ťažkosti s duševným zdravím a poruchy nálad.

V súčasnosti existujú dva spôsoby, ako zrekonštruovať ucho človeka. Jednou z možností je vytvarovanie ucha z chrupavky odobratej z rebra. Ďalšou možnosťou sú umelé implantáty. Na svete je však len málo chirurgov, ktorí by boli ochotní sa na také niečo podujať, keďže ide o mimoriadne náročné procedúry.

Telo by implantát nemalo odmietnuť

Spoločnosť 3DBio Therapeutics (3DBio) (zameriava sa na regeneratívnu medicínu) preto spojila sily s inštitútom, ktorý sa zaoberá vrodenými vadami ucha. V súčasnosti prebiehajú klinické testy, ktorých súčasťou je 11 pacientov. Vzhľadom na to, že testy ešte stále prebiehajú, spoločnosť zatiaľ neodhalila technické detaily výroby implantátov.

Niekoľko informácií však predsa len uverejnili. Vie sa napríklad, že implantáty sa vyrábajú z vlastných buniek človeka, z tzv. chondrocytov (sú to bunky, ktoré sa podieľajú na raste chrupavky). Bunky sa v laboratóriu miešajú s tzv. bio-atramentom. Vďaka 3D biotlačiarni sa následne vyformuje ucho tak, aby bolo rovnaké, ako zdravé ucho. Ucho je pokryté biologicky rozložiteľným vrchným plášťom, ktorý slúži ako opora.

Keď je hotové ucho implantované, telo človeka časom plášť absorbuje. Implantát musí na tele ešte takpovediac dozrieť, napokon však bude výzorovo aj pocitovo pôsobiť celkom ako normálne ľudské ucho. Odborníci dúfajú, že vďaka novej technológii zabránia tomu, aby telo implantát odmietlo.

Navyše, na rozdiel od výroby ucha z rebrovej chrupavky táto procedúra nie je taká bolestivá a časom ju možno bude možné vykonávať pomerne rýchlo a jednoducho. Implantáty bude možné voperovať nielen dospelým ľuďom, ale aj deťom.