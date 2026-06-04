Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso

Demänovská dolina nás privítala majestátnymi štítmi, pokojnou atmosférou a scenériami, ktoré pripomínajú alpské strediská. Cieľom našej cesty bolo Vrbické pleso, ktoré je najväčším plesom v Nízkych Tatrách. Ukrýva sa v hustom lese a v tichu očarujúcej prírody. Čakal nás nenáročný výlet, no jedinečný zážitok, ktorý si určite ešte niekedy zopakujeme.
Slovensko má množstvo dolín. Desiatky z nich sa nám už podarilo navštíviť, ako napríklad Čutkovskú, Hrabovskú a Jánsku dolinu, ktoré nájdete na Liptove, či Valčiansku a Gaderskú dolinu, ktoré na vás čakajú v regióne Turiec. Tentoraz sme sa vybrali do údajne najznámejšej a podľa nás aj najkrajšej doliny, akú sme doposiaľ navštívili. Poďte s nami nakrátko do Demänovskej doliny.
Demänovská dolina je najznámejšou a najnavštevovanejšou dolinou Nízkych Tatier. Nachádza sa medzi vrcholmi Ďumbier (2 043 m n. m.), Krúpova hoľa (1 927 m n. m.), Chopok (2 024 m n. m.), Dereše (2 003 m n. m.), Poľana (1 889 m n. m.). Má dĺžku 15 kilometrov a je súčasťou Národného parku Nízke Tatry. Jej najcennejšie časti sú Demänovský kras a už spomínané Vrbické pleso.
Dolina je medzi turistami veľmi obľúbená – v zime je hojne navštevovaná lyžiarmi a v lete zase milovníkmi turistiky a cyklistiky.
Čaká vás nenáročná turistika
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako a za koľko sa k plesu dostanete;
- čo všetko tu môžete vidieť a robiť;
- koľko sme platili za parkovanie;
- ako na nás dolina a pleso pôsobili;
- či tu bolo veľa turistov;
- čo všetko ešte môžete v doline vidieť;
- prečo vám sem odporúčame ísť.
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