Číňania ako prví na svete naklonovali arktického vlka. Veľký míľnik môže byť návodom pre záchranu ohrozených druhov

Čínska biotechnologická spoločnosť po prvý raz naklonovala arktického vlka. Mláďa je významným posunom v oblasti technológie klonovania a vedci veria, že tento výkon by mohol poskytnúť nádej pre ohrozené druhy, ktoré bojujú o prežitie.

Samička arktického vlka menom Maya sa narodila v Pekingu 10. júna. Ohlásila to spoločnosť Sinogene Biotechnologies na tlačovej konferencii, kde ukázala aj video mláďaťa, ktoré sa javí byť spokojné a zdravé, píše portál IFL Science.

Ako Dolly

Mayu vytvorili zo vzorky DNA odobratej z kože samice arktického vlka, ktorá žila v zábavnom parku Harbin Polarland. Odobratý genetický materiál bol potom vložený do upraveného vajíčka náhradnej matky bígla, z ktorého bolo odstránené „psie jadro“. Následné bolo embryo vložené do fenky, ktorá Mayu donosila.

Tento proces klonovania je známy ako prenos jadra somatických buniek. Je to rovnaká metóda, akou bola prvýkrát naklonovaná aj ovečka Dolly v roku 1996. Od tej doby už vzniklo množstvo naklonovaných jedincov vrátane mačiek, jeleňov, psov, koní či potkanov.

Čoskoro bude aj druhý

Spoločnosť Sinogene po 100 dňoch, odkedy sa Maya narodila, odhalila svoj vývoj a oznamujú, že vlčie mláďa sa má dobre a je zdravé. Podľa portálu Global Times by sa čoskoro mal narodiť aj druhý klonovaný vlk, čo by mal byť samec. Čínski vedci tiež tvrdia, že Maya by mala byť plodná a budú chcieť, aby mala potomkov.

Arktický vlk je poddruh vlka dravého a obýva odľahlú kanadskú tundru. Aj keď mu nehrozí vyhynutie, je možné, že globálne otepľovanie v priebehu najbližších rokov výrazne zasiahne do jeho biotopu.

Sinogene Biotechnologies má už pomerne bohaté skúsenosti s klonovaním. Prevádzkuje klonovanie domácich miláčikov, v rámci ktorého môžu ľudia dostať klon svojej obľúbenej mačky alebo psa, ktorí uhynuli.