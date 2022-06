Objavili perfektne zachované, 30-tisíc rokov staré mláďa mamuta. Má srsť, kožu aj črevá, ide o dôležitý nález

Pred vyše 30-tisíc rokmi sa odohrala smutná udalosť. Mláďa srsnatého mamuta putovalo spolu so svojou matkou po kanadskom Yukone. Mláďa, ktoré malo niečo vyše mesiaca, sa však nedržalo úplne svojej matky a skončilo uviaznuté v blate, kde sa potopilo a uhynulo. Odohraná tragédia mláďaťa však dnes teší paleontológov z fantastického objavu.

Mladý baník sa prekopával pôdou na severe kanadského permafrostu, keď odrazu narazil na niečo neočakávané. CBC News píše, že baník okamžite zavolal svojho šéfa a spolu kontaktovali úrady. Tie sa nestačili čudovať, čo muž hľadajúci zlato objavil.

Doktor Grant Zazula, paleontológ Yukonskej vlády povedal, že baník učinil „najdôležitejší objav v paleontológii v Severnej Amerike,“ informoval The Weather Channel.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y

— Prof Dan Shugar (@WaterSHEDLab) June 24, 2022