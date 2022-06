Objav otriasol poznatkami z mikrobiológie: Našli najväčšiu baktériu na svete, meria až dva centimetre

V mangrovovom poraste vo francúzskom zámorskom území Guadalupe objavili pravdepodobne najväčšiu baktériu na svete. Môže merať až dva centimetre, teda je zhruba 5000-krát väčšia ako bežné druhy baktérií. Vyplýva to z výsledkov štúdie uverejnenej v odbornom časopise Science. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP.

Baktéria s názvom Thiomargarita magnifica, ktorú je možné vidieť voľným okom a uchopiť pinzetou, má okrem netypickej veľkosti aj komplexnejšiu štruktúru. Vzhľadom pripomína vlákno podobné bielej mihalnici.

Podľa spoluautora štúdie a profesora biológie na Antilskej univerzite Oliviera Grosa objav novej baktérie „otriasol mnohými doterajšími poznatkami“ z mikrobiológie.

Vedci si prítomnosť novej baktérie prvýkrát všimli v roku 2009 v mangrovovom sedimente, ktorý je bohatý na síru. Skúmaním odhalili, že ide o bakteriálny organizmus, avšak spočiatku nebolo jasné, že ide len o jedinú samostatnú bunku.

Baktériu objavili dávnejšie, nemali dostatok dôkazov

Prvý pokus o zverejnenie objavu bol podniknutý už pred niekoľkými rokmi. Jeden z odborných časopisov však vtedy predmetný článok odmietol zverejniť pre nedostatok presvedčivých dôkazov.

Až keď sa novú baktériu rozhodol preskúmať mladý vedec Jean-Marie Volland v laboratóriu Kalifornskej univerzity, podarilo sa mu pomocou snímok zo špeciálneho 3D mikroskopu potvrdiť, že celé bakteriálne „vlákno“ je v skutočnosti tvorené len jedinou bunkou.

„Ak by sme veľkosť tejto baktérie previedli do ľudskej veľkosti, je to akoby ste stretli človeka vysokého ako Mount Everest,“ vysvetlil Volland.

Okrem veľkosti novej baktérie je však netypické i jej komplexné usporiadanie. Jej DNA totiž „nepláva“ voľne v bunke, ako je to u baktérií typické, ale je súčasťou menších štruktúr oddelených membránou. V tomto smere teda skôr pripomína ľudské, živočíšne či rastlinné bunky, uvádzajú vedci.