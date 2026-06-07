Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady

Barča a Marek, ktorí cestujú a žijú v dodávke

Foto: osobný archív Barči a Mareka

Klaudia Oselská
„Najviac nás baví sloboda, ktorú nám dodávka dáva,“ tvrdia.

Od Nemecka po USA – 13 európskych krajín, 18 mexických a šesť amerických štátov. Mladý slovenský pár sa na dvoch kolesách vybral na cestu okolo sveta. Žijú v dodávke na 10 m², kde majú podľa vlastných slov všetko, čo k životu potrebujú. Aktuálne sa nachádzajú v Kanade, kde ich cesta nekončí, ale, naopak, len začína. 

Barča a Marek túžili precestovať svet a zažiť pritom niečo jedinečné. Dali výpoveď práci, nasadli do dodávky a cestujú už deväť mesiacov. Z Nemecka prešli až za veľkú mláku, navštívili 16 krajín a niekoľko amerických štátov.

O svoje dobrodružné a netradičné cestovanie sa delia aj na sociálnych sieťach pod prezývkou VibeVan. O svojich zážitkoch nám však porozprávali aj v našom rozhovore.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa VibeVan (@vibevan_moments)

Čo vás priviedlo k tomu žiť a cestovať po svete v dodávke?

Keď sme sa spoznali, Marek mal jasný plán – vyraziť na cestu okolo sveta na motorke. Dokonca mal už aj premyslený termín odchodu. Do života som mu však vstúpila ja a plány celkom zmenila. Už v začiatkoch vzťahu sme pochopili, že na cestu chceme vyraziť spolu, ale potrebovali sme nájsť iný spôsob prepravy a obytná dodávka nám prišla ako super nápad. Obaja sme mali chuť spoznávať svet a zažívať dobrodružstvo.

Povedzte nám niečo o vašej prvej dlhšej ceste v dodávke. Kedy, kde a aké to bolo?

Našu prvú dlhšiu cestu žijeme práve teraz. Po tom, ako sme si VibeVan (tak nazývame našu obytnú dodávku) kúpili, počkali sme pár týždňov na teplejšie počasie, naložili bicykle a vyrazili na predĺžený víkend do Slovinska k jazeru Bled. Týmto výletom sme si len potvrdili, že život v dodávke nás oboch láka a nebudeme čakať do dôchodku.

Začali sme konať, pár vecí v aute prerobili, dali výpoveď v práci, prenajali byt a vyrazili. Aktuálne sme na ceste viac ako 9 mesiacov.

Foto: osobný archív Barči a Mareka

Ako vyzerá váš bežný deň na cestách?

Naše dni sú veľmi pestré, cestujeme a presúvame sa približne päť až sedem dní, potom si spravíme voľno na dva až tri dni na jednom mieste, záleží od situácie, krajiny, chuti a potreby. Sme flexibilní. Niektoré dni dokážeme potiahnuť aj 400 kilometrov, inokedy sa len presúvame niekam za roh, aby sme objavili ďalšie pekné miesto.

Ráno sa v pokoji naraňajkujeme, doplníme kofeín a sme pripravení premýšľať, čo v daný deň vymyslíme, spoznáme, resp. potrebujeme vybaviť. Približne raz za týždeň urobíme väčší nákup potravín a raz za mesiac perieme. Každé tri až štyri dni dopĺňame 100-litrovú nádrž vody a vyprázdňujeme toaletu spolu s nádržou, ktorá zachytáva vodu z kuchyne aj kúpeľne.

Ktoré krajiny ste na vašej ceste okolo sveta navštívili?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ktoré krajiny a miesta doposiaľ navštívili;
  • čo ich na cestovaní v dodávke najviac baví;
  • aký je ich najsilnejší cestovateľský zážitok;
  • či si dodávku na obytný priestor prerábali sami;
  • či im v dodávke niečo nechýba a čo všetko v nej majú;
  • ako riešia technické problémy;
  • z čoho všetkého sa skladajú ich náklady na cestách.

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