Vedci odhalili, aké mužské telo je pre ženy to najatraktívnejšie. Mnohých pánov štúdia nepoteší

Mužské telo môže nadobúdať mnohé podoby. Niekto je prirodzene chudý, šľachovitý, iný si zase dopraje viac jedla, ako by mu prináležalo a na jeho postave to je patrične aj vidieť. A tiež je tu skupina mužov, ktorí sa snažia budovať svalovú hmotu a sú ochotní pre jej dosiahnutie cvičiť a trénovať hodiny v posilňovni. Oplatí sa to?

Nová štúdia bola zameraná na testovanie toho, aká je dôležitá fyzická sila mužov pre telesnú príťažlivosť. Vedci preto 160 ženám ukazovali fotografie mužských tiel, najmä torzá, pričom na záberoch boli odstrihnuté hlavy, aby sa ženy zamerali iba telo samotné a nevplýval na ne výzor muža, informuje portál IFL Science.

Na fotografiách boli muži s rôznymi telami. Niektorí nevykonávali žiadnu fyzickú aktivitu a teda boli bez svalovej hmoty, iní zase cvičili aj 5-krát týždenne. Následne ženy vyberali tie torzá tiel, ktoré pokladali za najviac atraktívne. A výsledok?

Svaly vyhrávajú

V skutočnosti, ani jednej zo 160 žien nepripadali nesvalnaté telá atraktívne. „Neprekvapilo nás, že ženy považovali fyzicky silných mužov za príťažlivých. Čo nás prekvapilo bolo práve to, že sa nenašla žiadna, ktorej sa svaly nepáčia,“ povedal pre The Guardian hlavný autor štúdie Aaron Sell a dodáva: „Naše údaje nenašli ani jednu ženu, ktorá pri preferovala slabšie alebo zženštilé mužské telá.“

Najväčším ukazovateľom toho, že ženy hodnotili mužov za atraktívnych bolo, keď z fotografie vnímali ich fyzickú silu. Muži, ktorí boli považovaní za najsilnejších tvorili až 70 % mužov, ktoré ženy označili za atraktívnych. Po ďalšej analýze sa tiež ukázalo, že ženy preferujú vysokých a štíhlych mužov.

Výskum publikovaný v Proceedings of the Royal Society B odporuje myšlienke, že síce svaly robia mužov atraktívnych, ale iba do chvíle, keď nie sú až „príliš svalnatí“, a potom sa stávajú neatraktívni. Tím toto nezistil a vysvetľujú si to tak, že štúdia, ktorá mala prísť s týmto zistením, používala kresby a nie skutočné fotografie.

Nezáleží iba na svaloch

Mnohí muži jednoducho nemajú ideálnu postavu. To ale automaticky neznamená, že pre ženy musia byť zákonite neatraktívni. Ženy (väčšina) si svojich partnerov nevyberajú iba na základe toho, či majú svalnaté telá. Tím tiež poukazuje na iné štúdie, ktoré zistili, že ženy majú tendenciu uprednostňovať ženskejšie tváre, ktoré sa vo všeobecnosti nenachádzajú na mužoch s extrémne vypracovanými svalmi. Takisto, opisovanej štúdie sa zúčastnilo iba 160 žien, čo nie je veľa a základe toho by nebolo správne vyvodzovať jednoznačné závery.