Grécko zasiahli dve zemetrasenia, silnejšie s magnitúdou 5,2: Otrasy cítili aj v Aténach

Zemetrasenie v Grécku

Ilustračná foto: Unsplash/ Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Došlo k viacerým zosuvom pôdy.

Dve zemetrasenia zasiahli v nedeľu stredné Grécko. Ich epicentrá sa nachádzali v blízkosti ostrova Eubója v Egejskom mori. Otrasy bolo možné cítiť aj v hlavnom meste Atény, ležiacom asi 90 kilometrov južne. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Geodynamický inštitút v Aténach.

Prvé zemetrasenie s magnitúdou 4,8 bolo zaznamenané o 12.58 h miestneho času (11.58 h SELČ) neďaleko mestečka Mantudi. Otrasy trvali približne 20 sekúnd. Krátko nato zasiahlo tú istú oblasť aj druhé zemetrasenie, tentoraz silnejšie, s magnitúdou 5,2. To podľa miestnych médií spôsobilo medzi obyvateľstvom paniku.

Následky zemetrasenia v Grécku
Záber z marcového zemetrasenia v Grécku, foto: Profimedia

Zaznamenaných bolo viacero dotrasov

Riaditeľ Geodynamického inštitútu Vasilis Karastathis pre verejnoprávny telerozhlas ERT uviedol, že hypocentrá oboch otrasov sa nachádzali v hĺbke približne 13 až 15 kilometrov, išlo teda o tzv. plytké zemetrasenia, ktoré bývajú citeľné v širokom okolí. Bezprostredne neboli hlásené väčšie škody ani zranenia, došlo však k početným menším zosuvom pôdy.

Po dvoch výraznejších zemetraseniach bolo následne zaznamenaných ešte 20 dotrasov, a to s magnitúdami 2 až 3,5. Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú Africká a Euroázijská tektonická platňa. To spôsobuje zemetrasenia, z ktorých niektoré sú badateľné, a to aj v husto osídlených oblastiach, akou je okolie Atén.

Ako uvádza web Euronews, vedci počas nasledujúcich 48 hodín pozorne sledovali vývoj situácie, aby zhodnotili vývoj seizmickej aktivity a zistili, či môžu nastať aj ďalšie výrazné otrasy.

Muž v Taliansku tragickým spôsobom prišiel o život

K incidentu, avšak so smutným koncom, došlo aj v Taliansku. Nemecká rodina – 35-ročný muž, jeho otec, manželka a dve malé deti – si užívala dovolenku v populárnej dovolenkovej destinácii. Rodina sa v osudný deň vybrala na večeru do jednej z miestnych reštaurácií. Spoločne si objednali jedlá z rýb, ktoré patria medzi obľúbené pokrmy turistov v oblasti.

Niekoľko hodín po večeri však začali obaja muži náhle pociťovať vážne zdravotné komplikácie. Ako sme vás informovali, žena ani deti žiadne príznaky nepociťovali. Rodina ihneď privolala záchrannú službu, no napriek rýchlemu zásahu už bolo neskoro. 35-ročný muž bol pri príchode záchranárov už bez známok života. Už mu nedokázali pomôcť.

V súčasnosti nie je jasné, čo presne úmrtie zapríčinilo

Prokuratúra vo Verone vyšetruje prípad podozrenia zo zabitia z nedbanlivosti v súvislosti s možnou otravou jedlom a predajom falšovaných alebo nekvalitných potravín. Jej cieľom je v súčasnosti zistiť, či existuje priama súvislosť medzi konzumovaným jedlom a úmrtím muža. Súčasťou vyšetrovania bola nariadená pitva vedená doktorkou Giovannou Del Balza z nemocnice Borgo Roma. Na pitve sa mali zúčastniť aj experti menovaní obhajobou majiteľa reštaurácie.

Losos odložený na ľade
Ilustračná foto: Unsplash

Vyšetrovanie sa zameriava najmä na jedlá pozostávajúce z rýb, ktoré boli hosťom v reštaurácii podané v osudný večer. Zisťuje sa, či je možné, že došlo k ich prípadnej kontaminácii toxínmi alebo baktériami. Vyšetrovatelia preskúmajú okrem iného aj spôsob prípravy, rovnako ako kvalitu samotných potravín. Podľa nemeckého portálu Bild si otec zosnulého v osudný večer objednal pizzu s lososom, pričom nie je úplne jasné, čo presne jedol samotný muž, ktorý napokon tragicky prišiel o život.

Telo zosnulého muža bolo medzičasom repatriované do Nemecka, kde bude podrobené opätovnému preskúmaniu. Vyšetrovanie ako také však zostáva nateraz v rukách talianskych orgánov.

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