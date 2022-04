Na kvalitný spánok tma, akú máte v spálni, nestačí. Takto sa vyspíte najlepšie a získate ďalšie benefity

Aj malý kúsok svetla v miestnosti počas spánku zhoršuje nielen jeho kvalitu, ale má zlý vplyv aj na váš celkový zdravotný stav. Tomuto tvrdeniu mnohí dlhé roky nielenže neverili, ale ho aj podceňovali. Teraz je to už aj vedecky podložené.

Spať by sme mali v čo najväčšej tme – to je konsenzus novej vedeckej štúdie, ktorá sa zaoberala vplyvom aj čo i len najmenšieho svetla nielen na kvalitu spánku. Vedecky podložiť sa napokon podarilo aj to, že aj malé svetlo počas vášho spánku môže mať nemalý negatívny vplyv aj na váš kardiovaskulárny a metabolický systém. O štúdii informuje portál NPR.

Už malé svetlo má zlý vplyv na vaše zdravie

Mnohí z nás pri pobratí sa do ríše snov zaťahujú v miestnosti závesy a snažia sa v nej vytvoriť čo najväčšiu tmu. Ani si to ale neuvedomujeme a aj napriek tomu sa nejaké to svetlo do miestnosti, v ktorej spíme, predsa len dostáva. Najčastejšie je to pritom nielen kvôli pouličnému osvetleniu, ale kvôli najrôznejším formám umelého svetla. Pokiaľ teda máte v spálni rôzne druhy elektroniky, mali by ste sa ich čím skôr zbaviť.

Nový výskum totiž naznačuje, že už jedna noc spánku s miernym množstvom svetla môže mať nepriaznivé účinky nielen na spánok, ale aj na ďalšie aspekty vášho zdravia.

Hlavná autorka štúdie a riaditeľka Centra cirkadiánnej a spánkovej medicíny v Northwestern University, doktorka Phyllis Zee, uviedla, že je priam až prekvapujúce, že aj pomerne malé množstvo svetla, ktoré sa dostane cez oči do mozgu, môže mať tak významný dopad na zdravie človeka.

Problémy nielen so spánkom, ale aj metabolizmom

Vedcom sa pritom tieto výsledky podarilo získať na pomerne malej vzorke dobrovoľníkov. Tím skúmal fyziologické účinky 100 luxov umelého svetla na zdravých dospelých jednotlivcov počas spánku. Štúdie sa zúčastnilo 20 participantov, pričom takéto malé množstvo svetla vedci zvolili preto, lebo už takáto nízka hodnota človeku stačí, aby napríklad veľmi ostro videl na cestu. Ako ďalej uviedli, aby sme boli schopní prečítať text v knižke, potrebovali by sme svetla výrazne viac.

Prieskum prebiehal tak, že účastníci štúdie najskôr absolvovali jednu noc v prevažne tmavej miestnosti. Počas nasledujúcej noci dobrovoľníci spali v mierne osvetlenej miestnosti so svetlom umiestneným nad ich hlavami. Vedci participantov v tejto skupine testovali a zaznamenávali ich mozgové vlny, merali srdcovú frekvenciu a každé dve hodiny im odoberali vzorky krvi.

Nasledujúce ráno dostali tiež veľkú dávku cukru a vedci sledovali, ako zareagujú. Výsledky ukázali niekoľko jasných rozdielov medzi oboma skupinami.

Stačí málo a môžete to zvrátiť

Ako sa ukázalo, na rozdiel od tých, ktorí spali obe noci vo veľkej tme, mala skupina vystavená svetlu počas spánku zvýšenú srdcovú frekvenciu a ráno zvýšenú inzulínovú rezistenciu. To znamená, že bolo u nich ťažšie dostať hladinu cukru v krvi do normálnych hodnôt. Vedci tak dospeli k záveru, že vystavenie sa svetlu počas noci a spánku môže viesť k narušeniu metabolizmu. Vysvetlenie je jednoduché. Telo by sa totiž počas spánku malo samo ochladzovať a prechádzať do parasympatického stavu, kedy sa znižuje srdcová frekvencia a spomaľuje dýchanie. Svetlo ale toto všetko narúša. Prekvapivé pritom je, že už aj malé svetlo pri spánku môže narobiť nemalé problémy. Skúste na to myslieť, keď si dnes pôjdete po celom dni ľahnúť do postele.