Vek pri prvom sexe môže ovplyvniť starnutie. Vedci prišli s prekvapivým zistením ohľadom panenstva

Zamilované dvojice

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
To, kedy človek prvýkrát zažije sex, môže podľa vedcov súvisieť so starnutím.

Vek pri prvom pohlavnom styku je pre mnohých ľudí veľmi osobnou témou, o ktorej sa často hovorí najmä v súvislosti s dospievaním, vzťahmi či sexuálnou výchovou. Nová štúdia však ukazuje, že táto skúsenosť môže mať spojitosť aj s tým, ako sa človeku darí v neskoršom veku.

Ako uviedol magazín The New York Post, výskumníci sa zamerali na to, či môže načasovanie prvého sexu súvisieť so zdravím a kvalitou života v starobe. Výsledky naznačujú, že ľudia s genetickými predpokladmi spojenými so skorším začiatkom sexuálneho života mali tendenciu dosahovať menej priaznivé výsledky v oblastiach súvisiacich so starnutím. Nejde však o jednoduchý záver v štýle, že jeden životný krok rozhodne o celom zdraví človeka.

Vedci skúmali genetické súvislosti

Vedci z čínskej univerzity v Šan-tungu (Shandong University) sa vo svojej novej štúdii pozreli na to, ako načasovanie našej prvej sexuálnej skúsenosti ovplyvňuje to, ako starneme. Využili na to rozsiahlu genetickú databázu, v ktorej hľadali DNA markery spojené s vekom, kedy ľudia po prvýkrát zažili pohlavný styk.

Následne zisťovali, či sa u ľudí s týmito genetickými variantmi prejavujú rozdiely v zdraví a kvalite života vo vyššom veku. Výsledky ukázali zaujímavú spojitosť – genetické predpoklady na skoršiu stratu panenstva či panictva išli ruka v ruke s horšími vyhliadkami na zdravú starobu.

Zaľúbený pár
Foto: Pexels

Títo ľudia boli v neskoršom veku náchylnejší na stareckú slabosť či krehkosť a mali celkovo nižšie predpoklady na dlhovekosť. „Naše zistenia naznačujú, že vek pri prvom pohlavnom styku môže ovplyvniť proces starnutia cez rôzne psychologické faktory, životný štýl či náchylnosť na určité choroby,“ vysvetlil v tlačovej správe hlavný autor štúdie Kaixian Wang.

Nejde len o samotný vek pri prvom sexe

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