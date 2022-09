Sú fascinujúce a jedinečné. Vedci ukázali 8K zábery Titanicu a všimli si niečo, čo predtým nikdy nevideli

Potopenie Titanicu bude naveky označované za jednu z najtragickejších námorných katastrof v dejinách ľudstva. A aj keď od zrážky legendárneho parníka s ľadovcom ubehlo viac ako storočie a od nájdenia jeho vraku 37 rokov, táto loď fascinuje stále všetkých rovnako. Nedávno sa na Titanic vrátila expedícia, ktorej sa podarilo zhotoviť cenný video materiál v bezchybnom rozlíšení.

Zábery, ktoré expedícia Titanic 2022 zhotovila po tom, čo sa ponorila na dno Atlantického oceánu, sú prvým a jediným videozáznamom vo vysokom 8K rozlíšení. Práve vďaka tomu vrak najslávnejšieho parníka v dejinách ukázal „úžasné detaily“, ktoré boli pred zrakom odborníkov doposiaľ zdanlivo ukryté.

Cenné zábery najslávnejšieho vraku

Námorným archeológom pomôžu skúmať a študovať nielen rozpadajúci sa vrak Titanicu, ale aj podmorský život v hlbinách, o ktorom toho vedia morskí biológovia taktiež pomenej, uvádza oficiálna tlačová správa organizácie OceanGate Expeditions, ktorá výpravu zorganizovala. Vedcov bude, samozrejme, zaujímať najmä život vo vraku lode a v jeho blízkom okolí, a už teraz si z toho vedecké špičky sľubujú pomerne veľa. Budúci rok totiž chystajú ďalšiu expedíciu, ktorej členom môžete byť aj vy.

Titanic na dno Atlantického oceánu dopadol 15. apríla 1912 o 2. hodine a 20. minúte, necelé tri hodiny po zrážke s ľadovcom. Prvé snahy o nájdenie vraku mali rôzne skupiny ľudí dlhé roky. Napokon sa to podarilo až Robertovi D. Ballardovi, ktorý so svojím tímom loď našiel 1. septembra 1985 v hĺbke viac ako 3 500 metrov pod hladinou oceánu.

Zachrániť sa ho nepodarí nikdy

Nasledovali pokusy o záchranu vraku a jeho vytiahnutie zo dna. Experti ale došli k záveru, že sa to – aj vzhľadom na poškodenie pri potopení a koróziu, ktorá rokmi vrak doslova pohltila– nikdy nepodarí a akýkoľvek pokus by znamenal nenávratné zničenie zostatkov lode. Titanic by sa skrátka pri vyťahovaní rozpadol.

Samotný vrak je ale aj tak odsúdený na totálny zánik práve kvôli spomínanej korózii, ale aj bahennému dnu Atlantiku – toto všetko o desiatky rokov slávny parník úplne pochová. Aj preto je akákoľvek ďalšia expedícia k vraku Titanicu vždy jedinečnou príležitosťou objaviť na ňom niečo nové. To sa podarilo tímu expertov, ktorí vrak skúmali naposledy.

Vysoké rozlíšenie odhalilo desiatky detailov

„Študoval som vrak celé desaťročia, absolvoval som niekoľko ponorov a nepamätám si, že by som videl iné zábery odhaľujúce takúto úroveň detailov,“ uviedol Rory Golden, jeden z členov expedičného tímu.

„Napríklad, nikdy som si nevšimol a ani nevidel meno výrobcu kotiev – Noah Hingley & Sons Ltd. – na kotve na ľavej strane,“ dodal. Práve takéto detaily je vidieť na nových videách i fotografiách vo vysokom rozlíšení. Tie organizácia OceanGate Expeditions zverejnila a sprístupnila aj širokej verejnosti. Zábery si môžete pozrieť vo videách nižšie, fotografie nájdete v galérii pod článkom.

Ponoriť sa k Titanicu môže každý

Jednotlivé zábery budú odborníci teraz niekoľko nasledujúcich mesiacov skúmať ešte detailnejšie, pričom pripravujú aj ďalšiu expedíciu. K vraku sa plánujú ponoriť najbližšie v máji 2023, pričom ich plánom je zhotoviť ešte viac záberov.

Zaujímavosťou je, že súčasťou chystanej misie môžete byť aj vy. Stačí sa prostredníctvom tohto webu prihlásiť. Potrebné je, samozrejme splniť niekoľko podmienok a zaplatiť za vstupenku. Všetky potrebné informácie nájdete na webe OceanGate.