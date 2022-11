Veľká štúdia hovorí jasne: Lysohlávky dokážu zmierňovať príznaky ťažkej depresie. Treba ale užiť dostatočné množstvo

Už niekoľko rokov rôzne štúdie naznačujú, že magické huby, známe ako lysohlávky, majú medicínsky potenciál. To teraz potvrdzuje aj zatiaľ najväčšia štúdia, ktorá skúmala účinnú látku – psilocybín – na boj proti ťažkým depresiám. A výsledky sú mimoriadne sľubné.

Nová štúdia publikovaná v časopise New England Journal of Medicine zahŕňala 233 pacientov, ktorí mali depresiu rezistentnú na liečbu. Znamená to, že najmenej dva spôsoby liečby antidepresívnami u nich nefungovali, uvádza portál Science Alert.

Nevedeli, akú dávku užili

V dvojito zaslepenom experimente boli pacienti rozdelení do troch skupín. Prvá dostala dávku 25 mg syntetického psilocybínu s názvom COMP360, druhá skupina dostala 10 mg dávku a tretia, kontrolná skupina, dostala 1 mg dávku drogy. Nikto, ani vedci a ani pacienti, nevedel, akú dávku dostávajú.

„Táto štúdia, ktorá je doteraz najväčším klinickým testom o používaní psilocybínu na liečbu depresie rezistentnej na liečbu, preukázala, že jedna 25 mg dávka znižuje závažnosť symptómov účastníkov v porovnaní s kontrolnou skupinou,“ hovorí psychiater James Rucker z King’s College v Londýne.

Zaujímavé bolo tiež zistenie, že medzi skupinami, ktoré užili 10 mg a 1 mg nebol žiadny významný rozdiel.

Mnoho nežiaducich účinkov

Vedci ale nemajú iba dobré správy. V skupine s 25 mg dávkou hlásilo až 84 % vedľajšie účinky ako bolesť hlavy, nevoľnosť a závraty počas troch mesiacov od užitia. Malá skupina pociťovala závažnejšie nežiaduce účinky vrátane dvoch hlásení sebapoškodzovania a dvoch samovražedných myšlienok.

V ďalších dvoch skupinách takisto opisovali nežiaduce účinky, aj keď menej ako v tej prvej. Vedci poznamenali, že aj keď budúce štúdie by mali byť obozretné, čo sa týka vedľajších účinkov, sú si istí, že subjektom takáto terapia pomáha.

Nemenej dôležité tiež bolo, že droga bola podávaná v miestnostiach navrhnutých tak, aby sa pacienti cítili pohodlne a počas celého účinku drogy, teda približne 6 až 8 hodín bol pri nich terapeut.

Vedci chcú teraz porovnávať účinky psilocybínu s najlepšími liekmi a spôsobmi liečby depresie, ktoré sú momentálne k dispozícii. Práve táto fáza by mala odhaliť, či je táto droga perspektívna pri masovej liečbe depresie.