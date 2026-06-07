„Chcem ťa varovať.“ Žena našla doma čudný list, prosí o radu

list partnerky

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
„Počúvať ťa nebude. Vždy budeš mať pocit, akoby si bola na vine. Ja ho opúšťam a odporúčam ti urobiť to isté. S pozdravom, Natália."

Domáce práce sú témou, ktorá neraz rozdeľuje domácnosti. Svoje o tom vie anonymná používateľka, ktorá na fóre r/relationship_advice napísala, ako začal jej nezvyčajný príbeh. Všetko odštartoval nález čudného listu v spoločnej domácnosti s partnerom.

V príspevku zároveň upozornila, že všetky mená zmenila, aby zachovala anonymitu zúčastnených. Autorom listu bola bývalá priateľka jej partnera. Odkaz adresovala „budúcej priateľke Steva“.

Milá budúca priateľka…“

V liste stálo: „Milá budúca priateľka. Viem, že toto čítaš ty, pretože on by tu nikdy neupratoval. List nechávam na tomto mieste, pretože ťa chcem varovať. Upratovať nebude. Počúvať ťa nebude. Vždy budeš mať pocit, akoby si bola na vine. Nie je to tvoja chyba. On je neschopný muž. Ja ho opúšťam a odporúčam ti urobiť to isté. S pozdravom, Natália.“

Po jeho prečítaní ostala žena zmätená. O náleze následne povedala partnerovi a ukázala mu obsah listu.

Ilustračná foto: Unsplash

„Okamžite ho roztrhal. Tvrdil, že to mám ignorovať, pretože jeho bývalá je nedôveryhodná psychopatka. Odpovedala som mu, že už samotný fakt, že si list päť rokov nevšimol, je varovným signálom,“ napísala so slovami, že rozhovor čoskoro prerástol do hádky.

Priznala, že si už dlhšie všíma, ako sa Steve o poriadok v domácnosti stará čoraz menej. Muž jej oponoval, že pred nálezom listu to pre ňu problém nebol, a obvinil bývalú partnerku z toho, že sa mu aj po rokoch snaží ničiť život. Spor sa napokon vyhrotil natoľko, že žena odišla z domu a noc strávila u kamarátky.

Žena ďalej vysvetlila, že po nasťahovaní pred ôsmimi mesiacmi si domáce práce s partnerom najprv delili približne rovnakým dielom. Dnes však podľa nej pripadá väčšina povinností na jej plecia. Ľudí prosila o radu.

Plesnivé taniere chcela najprv riešiť slušne

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