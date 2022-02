Nechcete sa stať obeťou komárov? Vedci odhalili, aké farby by ste nemali nosiť, inak budete určite poštípaní

Pozná to každý. Je teplejší podvečer, nachádzate sa von a dobre sa bavíte. Odrazu si začnete škrabať ruku, no nepríjemné svrbivé pocity neprechádzajú. Následne si ruku skontrolujete a už je všetko jasné. Opäť ste sa stali obeťou samičky komára, ktorá vašu krv potrebuje k nakladeniu vajíčok.

Proti komárom sa dá bojovať rôznymi spôsobmi, najčastejšie použitím repelentov. Komáre vyhľadávajú svoju obeť pomocou oxidu uhličitého ako odpadového produktu dýchania. Následne, ako zistila štúdia vedcov z Washingtonskej univerzity publikovaná v časopise Nature Communications, komáre zamiera k špecifickým farbám.

Ako píše portál vtm.zive.cz, komáre letia po detekcii oxidu uhličitého k farbám, ako je červená, oranžová, čierna a azúrová. Ignorujú však farby, ako je zelená, fialová, modrá a biela.

„Zdá sa, že komáre analyzujú pachy v okolí. Keď jedinec zacíti zvýšené množstvo oxidu uhličitého, začne pomocou očí hľadať špecifické farby, ktoré má spojené s hostiteľom a letí k nemu,“ hovorí profesor biológie a hlavný autor štúdie Jeffrey Riffell.

Komáre priťahuje najmä dych, pot a teplota kože. Nová štúdia k týmto trom hlavným atraktantom pridáva tiež farbu. Spomínaná červená farba je pritom veľmi významná, keďže komáre tak vidia našu kožu a to bez ohľadu na to, aký odtieň kože máme.

Výskum prebiehal tak, že vedci sledovali samičky komára Aedes aegypti a predkladali im viacero signálov. Následne pomocou 3D skenovania monitorovali pohyb a trajektóriu komárov.

Ak do testovacej komory nevpustili oxid uhličitý, komáre ignorovali farebné podnety. Keď však do komory oxid uhličitý vpustili, komáre nezaujímali zelené, modré či fialové farby, no lákali ich červené, oranžové, čierne či azúrové farby.

Ďalšie pokusy ukázali, že pre komáre sú atraktívne dlhšie vlnové dĺžky farieb. Tú má aj farba ľudskej pokožky. Ak však vedci použili filtre, ktoré odstraňovali túto vlnovú dĺžku, komáre opäť nereagovali.

Štúdia môže mať veľký význam pri vývoji repelentov či iných techník, ako si udržiavať komáre ďalej od seba. Problém s komármi nespočíva iba v nepríjemnom uštipnutí, najhoršie je, že prenášajú množstvo nebezpečných chorôb, ako je malária, dengue, žltú zimnicu či vírus zika. Ak však nechcete byť terčom pre komáre, je dobré sa obliekať do oblečenia, ktoré čo najviac zakrýva kožu a vyvarovať sa najmä červenej, oranžovej, ale aj čiernej či svetlomodrej farbe.