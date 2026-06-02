Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti

Zelená míľa je jednoducho nezabudnuteľná. Sú filmy, ku ktorým sa človek vždy rád vráti, bez ohľadu na to, koľkokrát ich už predtým videl. Patrí medzi ne aj tento geniálny počin z roku 1999 natočený na základe rovnomennej knihy z pera ikonického spisovateľa Stephena Kinga. Na ČSFD má hodnotenie 93 % a je to tretí najlepší film vôbec a na IMDb 8,6 hviezdičky z 10. Hlavných úloh sa zhostili Tom Hanks, David Morse či Bonnie Hunt. Čo ste však o filme možno nevedeli?
Obľúbenec Stephena Kinga
Zelená míľa aj po takmer troch desaťročiach patrí medzi najlepšie filmy vytvorené na základe knihy Stephena Kinga. Získala niekoľko Oscarových nominácií, ale aj srdcia miliónov divákov po celom svete. Aj samotný Stephen King označil tento film za najvernejšiu adaptáciu svojho diela, informuje IMDb.
Podľa What Culture, ak by sa Zelená míľa natáčala dnes, pravdepodobne by svetlo sveta uzrela v podobe seriálu. Aj pôvodná novela bola publikovaná ako šesť samostatných častí. Každá z nich bola súčasťou väčšieho príbehu, no zároveň tvorila aj samostatný kratší príbeh.
Jednou z hlavných postáv mohol byť aj John Travolta
Účinkovanie vo filme celkom isto neoľutoval ani Tom Hanks. Ten mal pôvodne hrať hlavnú postavu aj v ďalšej populárnej klasike – Vykúpenie z väznice Shawshank (1994). Rolu však odmietol, aby mohol hrať Forresta Gumpa. Úlohu Paula Edgecomba prijal, aby potešil režiséra oboch filmov Franka Darabonta.
Podľa webu Screenrant bol však jedným z kandidátov aj John Travolta, ten ju ale odmietol. Tvorcovia zvažovali aj Michaela Keatona či Michaela Douglasa. Úlohu v Zelenej míli odmietla aj Jenifer Lopez, mohla stvárniť Melindu Moores, ktorú John Coffey vyliečil zo zákerného ochorenia.
Rolu Johna Coffeyho obsadili vďaka Bruceovi Willisovi
Zelená míľa je taká, akú ju poznáme, aj vďaka Bruceovi Willisovi. Tvorcovia mali totiž tak trochu problém obsadiť úlohu Johna Coffeyho, zvláštneho obra so zázračnými schopnosťami.
Bruce Willis však našťastie chvíľu predtým pracoval spolu s Michaelom Clarkom Duncanom vo filme Armageddon. Veril, že by bol dokonalým kandidátom a ukázalo sa, že mal pravdu. Duncan dokonca získal nomináciu na Oscara. A to bolo len jedno z mnohých ocenení, ktoré potvrdzovali jeho talent.
Ako sa z Johna stal obor?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- aké historické nepresnosti vo filme nájdete;
- čo vlastne znamená „zelená míľa“;
- koľko film zarobil;
- ako z Johna Coffeyho tvorcovia urobili obra;
- aký nenápadný detail podčiarkoval Percyho odpornú postavu.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku