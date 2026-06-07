Smrť 11-ročného dievčaťa vyvolala vlnu pobúrenia: Polícia nekonala. Do francúzskych ulíc vyšli tisícky ľudí

Niekoľko tisíc ľudí sa v nedeľu zúčastnilo na pochode ulicami mestečka Fleurance na juhozápade Francúzska, aby si uctili pamiatku zavraždenej 11-ročnej školáčky Lyhanny a upozornili na zlyhanie politikov, polície i justície. Informoval o tom spravodajský web Sud Ouest, píše TASR.
Telo sa podarilo nájsť po niekoľkých dňoch pátrania
Smrť dievčaťa potvrdila francúzska polícia v piatok. Lyhannino telo sa našlo vo štvrtok v nevyužívanom obilnom sile vzdialenom asi 15 kilometrov od Fleurance. Podľa policajných oznámení mala na sebe čierno-bielo pruhované tričko, čierne šortky a žlté ponožky s motívom, informuje web AP. Políciu priviedol k obilnému silu tip, že zadržaný podozrivý tam predtým pracoval, uviedol v piatok večer vo vyhlásení prokurátor regiónu Gers Olivier Naboulet. Analýza DNA potvrdila, že ide o Lyhannu, presná príčina jej úmrtia však zatiaľ nie je známa. Bolo nariadené vykonanie pitvy.
V súvislosti so zmiznutím dievčaťa bol zadržaný 41-ročný Jérôme B., otec Lyhanninej spolužiačky, ktorý jej v deň zmiznutia (29. mája) ponúkol, že ju odvezie zo školy. Podľa dostupných informácií jej mal sľúbiť, že ju vezme k miestnemu kúpalisku. Francúzske médiá informovali, že zadržaný muž bol videný pred Lyhanninou školou a neskôr ho kamery zachytili, ako s ňou odišiel vo svojom aute.
Na podozrivého bolo podaných už niekoľko trestných oznámení
Francúzske médiá informovali, že na tohto muža bolo v minulosti podaných už niekoľko trestných oznámení, a to za znásilnenie maloletých osôb. Niektoré z nich súdne orgány zastavili, iné ostali celkom bez odozvy. Jeden z prípadov znásilnenia bol nahlásený ešte v roku 2020. Polícia ho v roku 2024 uzavrela, údajne pre nedostatok dôkazov, a to napriek tomu, že obeť podstúpila aj lekárske vyšetrenie. Po poslednej sťažnosti, ktorá bola podaná v auguste minulého roka, muža polícia ani len nevypočula, informoval denník Le Figaro.
„Je zrejmé, že tu došlo k zlyhaniu a nemôžeme prehliadať fakt, že vyšli najavo slabé stránky; tie sa musia riešiť (…), rovnako ako zodpovednosť, ktorá tu existuje,“ vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Minister spravodlivosti Gérald Darmanin vo štvrtok priznal, že spôsob, akým súdny systém pracoval s informáciami týkajúcimi sa podozrivého, bol „úplne neprijateľný“ a je „zlyhaním“.
Ľudia hovoria o nefunkčnom justičnom systéme
Vo Francúzsku sa osud dievčaťa stal hlavnou témou správ a mnohí ľudia a politici vyjadrili šok nad tým, že súdny systém zjavne nedokáže zaručiť ochranu detí. Mnohí politici túto tragédiu vyžívajú aj v politickom boji, keďže Francúzsko na budúci rok čakajú prezidentské voľby.
„Francúzsky ľud požaduje zúčtovanie,“ napísal v príspevku na sieti X predseda krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella. „Tejto hroznej tragédii sa dalo vyhnúť, keby justičný systém nebol taký nefunkčný.“ Na reformu justície vyzval aj Bruno Retailleau z konzervatívnej strany Republikáni (LR). „Spoločnosť, ktorá nie je schopná chrániť svoje vlastné deti, je spoločnosťou, ktorá sa jedného dňa začne obracať proti sebe,“ upozornil.
Podľa poslankyne za Zelených Marine Tondelierovej je táto aféra „symbolom politicko-súdneho systému, ktorý nie je schopný riešiť problém sexistického a sexuálneho násilia“. Mathilde Panotová z poslaneckého klubu krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) požaduje demisiu ministra Géralda Darmanina, ktorého viní zo spustenia „degradácie systému spravodlivosti“.
Francúzsky expremiér Dominique de Villepin vyzval na reštrukturalizáciu justičného systému a vznik úradu špeciálnej prokuratúry pre prípady násilia páchaného na ženách a deťoch.
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