Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná

Ambroise Paré bol oficiálnym chirurgom kráľa Henricha II., ale aj Karola VIII. Hovorí sa o ňom, že je otcom modernej chirurgie a forenznej patológie. Niektoré z jeho vynálezov však zapríčinili viac krvavého utrpenia ako úžitku.
Liečil strelné poranenia, vojakom amputoval končatiny
Ambroise Paré začínal svoju kariéru v roku 1537 vo francúzskej armáde. Ako informuje web Scihi, v tom čase sa verilo, že strelné rany sú plné jedu, lekári ich preto „liečili“ vriacim olejom. Jedného dňa sa ale Parému minul olej, no vojaci so strelným poranením pribúdali, musel preto improvizovať. Na ranu použil starý rímsky recept – zmes ružového oleja, vaječných bielkov a terpentínu.
Obával sa, že vojak neprežije noc. Na jeho prekvapenie nielenže noc prežil, ale bol na tom lepšie ako vojaci, ktorých liečil vriacim olejom. Ich rany boli opuchnuté a muži sa zmietali v agónii. Navyše, Paré, podľa BBC odmietol na uzavretie rán po amputácii končatín použiť kauterizáciu (uzavretie rany žeravým kusom kovu), namiesto toho cievy podväzoval ligatúrou.
Aj keď to bola metóda, ktorá stále spôsobovala mnoho bolesti a nebola bez rizík, bola lepšia ako vriaci olej. Po kauterizácii zas pacient neraz zomieral v ukrutných bolestiach na následky šoku.
Podľa webu The Vintage News Paré počas vojny amputoval množstvo končatín, ktoré už nebolo možné zachrániť. Začal sa preto zaujímať aj o výrobu protetických náhrad, ktoré by znetvoreným mužom uľahčili život. Vyrábal náčrty protéz, ktoré by dokázali imitovať pohyby skutočných svalov.
Pričinil sa o zásadné zmeny v pôrodníctve
Z porcelánu, zo striebra a zo zlata dokonca vyrábal aj umelé oči pre mužov, ktorí o ne prišli po poranení tváre. Stal sa tiež prvým lekárom, ktorý pochopil fenomén fantómovej končatiny, v ktorej cítia pacienti bolesť aj po jej amputovaní. Ako prvý prišiel s odvážnym tvrdením, že táto bolesť súvisí s tým, čo sa odohráva v pacientovom mozgu, nie s tým, čo sa deje so zvyškom jeho končatiny.
V čase, keď práve nezachraňoval životy vojakov na bojových poliach, sa venoval aj pôrodníctvu. V 16. storočí prevládal názor, že ak sa dieťa tlačí von z pôrodných ciest inak, ako by sa malo, jedinou možnosťou je rozrezať ho na kusy a mŕtvy plod extrahovať. Paré ale dokázal, že sú aj iné možnosti.
Ako píše War History Online, Paré bol výnimočný tým, že neveril mýtom a poverám a riadil sa logikou. Vďaka tomu vyvrátil mýtus, že bezoár tvorený napríklad obličkovými či žlčovými kameňmi dokáže vyliečiť rôzne neduhy. V roku 1567 súd odsúdil na smrť kuchára, ktorý sa previnil krádežou.
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- ako dokázal, že bezoár nemá liečivé účinky;
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- prečo mnohí ľudia jeho myšlienkam neverili.
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