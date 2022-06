Nove zábery z Marsu odhaľujú odvrátenú stranu výskumu. Červená planéta je obsypaná ľudským odpadom

Rover Perseverance od momentu svojho pristátia hľadá známky života v prašnej a skalnatej oblasti planéty Mars na mieste krátera s pomenovaním Jezero. Najnovšie zábery ukazujú niečo, čo síce vedcov zaujalo, ale v negatívnom zmysle. Rover zachytil odpad vyprodukovaný ľudskou činnosťou.

V utorok zdieľal vedecký tím rovera Perseverance zábery na Twitteri. Na nich bolo niečo, čo sa podobalo na tepelný štít používaný na ochranu rovera pred extrémnymi teplotami, ktoré naň vplývali pri pristávaní, uvádza portál Science Alert.

„Je prekvapením, že sa to tu našlo,“ napísal tím na Twitter a pokračuje: „Dopadol sem ten kúsok, alebo ho tu zavial vietor?“

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022