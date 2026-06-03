Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco

Slovenský maloobchod a predovšetkým segment potravinových reťazcov zažíva pomerne dynamické obdobie. V posledných rokoch sa okrem vstupu Biedronky na náš trh roztrhlo vrece s novými projektmi od najväčších mien ako Lidl, Kaufland, Billa či Tesco.
Zaujímavé je, že väčšina reťazcov upustila od zaužívaných expanzných modelov a začínajú vyhľadávať aj lokality, o ktorých by pred pár rokmi zrejme ani neuvažovali. My vám prinášame prehľad toho, čo spoločnosti na Slovensku chystajú v blízkej dobe.
Tesco chce naplniť viacročné plány
Britský reťazec Tesco je vo viacerých oblastiach priekopníkom slovenského trhu. Od svojho vstupu v roku 1996 narástla maloobchodná sieť spoločnosti na viac ako 180 pobočiek. Obchodník na Slovensku prevádzkuje predajne v rôznych formátoch pod označeniami Expres, Supermarket a Hypermarket. Veľmi obľúbená je napríklad módna sekcia F&F, ktorú môžu zákazníci štandardne nájsť v hypermarketoch.
Tesco má stále ambíciu priblížiť sa tuzemským spotrebiteľom čo najviac a ako pri viacerých konkurenčných reťazcoch, aj pri ňom platí, že sa neobzerá výlučne iba po väčších frekventovaných lokalitách. „V súčasnosti hľadáme nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov, a to naprieč celým Slovenskom,“ uviedla ešte v januári pre interez Mária Zerzanová, PR manažérka Tesco Stores SR.
Aj keď bližšie lokality kompetentní nešpecifikovali, známy je napríklad projekt pripravovanej predajne v oravskej obci Zákamenné.
Kaufland sa výrazne rozšíri v hlavnom meste
Hneď niekoľko noviniek pripravuje člen nemeckej Schwarz Gruppe Kaufland. Ten sa u nás stále drží svojho zaužívaného modelu, v rámci ktorého preferuje predajne s väčšou podlahovou plochou. Okrem rozlohy sa Kaufland zaujíma o mestá s viac ako 10-tisíc obyvateľmi, respektíve o spádové oblasti s počtom obyvateľov cez 30-tisíc.
Pod Tatrami má zatiaľ bezmála 90 obchodov, s ktorými dokáže generovať také tržby, ako hlavná konkurencia s viac ako 180 predajňami.
Čo sa týka expanzných plánov, tie by mali nadviazať na aktívny vlaňajšok, kedy reťazec otvoril tri nové predajne. Podľa zástupcov nemeckého obchodníka by mohol byť tento rok ešte produktívnejší.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- kde plánuje nové predajne Kaufland;
- ktoré lokality sa prvýkrát dočkajú reťazca Lidl;
- aké plány má spoločnosť Billa.
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