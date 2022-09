Žena strieka pri orgazme hlavne moč: Zaujímavý experiment rozlúskol storočnú záhadu vaginálneho mokrého orgazmu

O ženskom orgazme opradenom množstvom mýtov a nejasností vieme vďaka novej štúdii opäť o niečo viac. Portál IFL Science vysvetľuje, že sa celé stáročia považovalo za záhadu, odkiaľ pochádza tekutina, ktorá je vypudená pri vaginálnom pohlavnom styku. Donedávna bola jednoducho označovaná za ženskú ejakuláciu. Teraz sa ale ukázalo, že hlavnou zložkou tejto tekutiny je moč a niekedy môže dokonca obsahovať aj tekutinu zo ženskej prostaty.

Nie je to tak dávno, čo všetka vylúčená tekutina bola jednoducho označovaná ako „ženská ejakulácia“. Lekársky časopis The Journal of Sexual Medicine zverejnil štúdiu, ktorá hovorí o tom, že je rozdiel medzi ženskou ejakuláciou a striekaním, čiže mokrým orgazmom (squirting).

Rozlišovala tieto dva pojmy podľa množstva vylúčenej tekutiny. Jednoducho povedané, ak išlo o väčšie množstvo, tak sa hovorilo o „striekaní“, ak o menšie, tak o „ženskej ejakulácii“.

Štúdia uverejnená v časopise International Journal of Urology prišla s novými výsledkami, ktoré sa zameriavajú na pôvod tejto tekutiny, pretože aj napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, nebolo to úplne jasné.

Experiment si vyskúšalo päť dobrovoľníčok

Novej štúdie sa zúčastnilo päť žien. Pred uskutočnením experimentu bol do ich močového mechúra zavedený katéter a odobraný moč. Následne im vstrekli roztok, ktorý mal prípadne vylúčený sekrét sfarbiť do modra.

K samotnej sexuálnej stimulácii dochádzalo buď rukou, alebo penisom.

V tekutine bol prítomný modrý roztok

Vo výsledkoch tekutiny vo všetkých piatich prípadoch sa nachádzal modrý roztok, a to aj napriek tomu, že žiadna zo žien nezaznamenala pocit inkontinencie moču.

To znamená, že sa farbivo zmiešalo s močom a potvrdilo, že počas vaginálnej stimulácie, pri ktorej dochádza k orgazmu, môže dôjsť k vytlačeniu tekutiny z močovej trubice.

Nejde ani zďaleka o prvú štúdiu na túto tému. Pomáha nám však lepšie pochopiť fungovanie ženského tela a vaginálneho pohlavného styku.