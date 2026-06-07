Kvíz: Si geografický boh? Zisti to hneď teraz, 80 % Slovákov pohorí

geografický kvíz

Foto: Pexels

Michaela Olexová
Geografia patrí medzi predmety, s ktorými sa stretávame už od základnej školy. Napriek tomu v nej mnohí z nás majú výrazné medzery.

Náš dnešný kvíz odhalí, či sa môžeš považovať za geografického boha, alebo zistíš, že máš ešte čo doháňať.

Pokiaľ si schopný dopraviť sa bez mapy do susedného mesta, vieš, že do Fínska sa nechodí cez Maďarsko, a nezaradil by si Maltu kdesi na Pobaltie, rozhodne sa nemáš za čo hanbiť.

Podobne ako mnohé iné predmety, aj geografiu poznáme na rôznych úrovniach. A v našom dnešnom kvíze si môžeš overiť, či patríš medzi nadpriemerne zdatných. Koľko bodov sa ti podarí získať?

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