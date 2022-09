Budete šokovaní, svet vidia celkom inak. Nová fascinujúca štúdia odhalila, ako vnímajú svoje okolie psy

Vedci sa rozhodli, že zistia, ako vidia svet psy. Podrobili ich sérii vyšetrení počas toho, ako psy sledovali film. Výsledky sú naozaj fascinujúce.

90 minút pozerali videá

Tím vedcov sa rozhodol, že zistí, čo sa odohráva v mysli psa pri spracúvaní vizuálnych informácií. Ako píše portál Science Alert, rozdiel medzi ľudským a psím vnímaním sveta je naozaj fascinujúci. Ukázalo sa napríklad, že po vizuálnej stránke psy najviac zaujíma čo sa deje, teda samotná akcia. Nezaujíma ich napríklad to, kto alebo čo danú činnosť vykonáva.

Podľa odborníkov ide o dôležitý kúsok skladačky, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť, aké informácie majú v mozgu psa prioritu. Ako informuje web Emory University, neurovedci dúfajú, že im to pomôže získať viac informácií o tom, ako funguje mozog rôznych zvierat, nielen psov.

Do výskumu vedci zapojili dvoch psov, Daisy a Bhuba. Natočili tri 30-minútové videá, ktorých obsah bol špecificky zameraný na štvornohých chlpáčov. Na videách boli znázornené napríklad pobehujúce psy alebo ľudia, ktorí ich hladkali a dávali im odmenu. Ďalšie videá zahŕňali psov na vôdzke na prechádzke, mačku v dome, jeleňa prechádzajúceho cez cestu či interakciu medzi dvoma ľuďmi.

Ich mozog je nastavený inak

Psíky boli umiestnené do fMRI prístroja a videá sledovali celkovo po dobu 90 minút. Vedcom sa psov podarilo vytrénovať tak, aby v prístroji pokojne ležali, neboli nijak priviazané. Prístroj po celý čas monitoroval a vyhodnocoval ich mozgovú aktivitu za pomoci neurálnej siete zvanej Ivis, píše Journal of Visualized Experiments. Pre porovnanie sledovali rovnaké videá aj dvaja ľudia a Ivis vyhodnocoval aj ich mozgovú aktivitu.

Výsledky sú naozaj zaujímavé. Odborníci vysvetľujú, že ľudský mozog sa zameriava na objekty. Sme takpovediac posadnutí pomenúvaním všetkých predmetov okolo nás. Na druhej strane, psov príliš nezaujíma koho a čo vidia, zaujíma ich, akú činnosť daný človek, zviera alebo objekt vykonáva.

Pravdepodobne je to tak preto, lebo pes musí neustále sledovať, či to, čo sa práve okolo neho deje, pre neho nepredstavuje hrozbu. Rozdiely vo vnímaní však možno zapríčiňuje aj fakt, že ľudia sú vizuálne orientovaní a do značnej miery sa spoliehajú na svoj zrak. Pre psy je však nesmierne dôležitý aj čuch. Veľká časť ich mozgu sa preto zameriava práve na spracovanie informácií prichádzajúcich z čuchového systému.