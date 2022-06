Láska na prvý pohľad neexistuje. Odborníci prezradili, koľko času potrebujete, aby ste vedeli, či ste sa zamilovali

Niekedy stačí stráviť s človekom len chvíľu, aby ste vedeli, že ho chcete vidieť znova. Je však naozaj možné hovoriť o láske na prvý pohľad? Podľa odborníkov stačí s potenciálnym partnerom stráviť len 2 minúty na to, aby ste vedeli, či sa k sebe hodíte.

Láska na prvý pohľad neexistuje

V najnovšej štúdii publikovanej v časopise Scientific Reports vedci tvrdia, že láska na prvý pohľad neexistuje. To, či ste sa do niekoho zamilovali, zistíte podľa nich najskôr po 2 minútach. Aby izraelskí vedci zistili, ako to vlastne je, zorganizovali stretnutie, na ktorom mali páry len chvíľku na to, aby sa spoznali. Počas stretnutí sledovali ich fyzické pohyby, ale aj to, či sa potia. Ukázalo sa, že dvaja ľudia, ktorí majú o seba záujem, sa potia približne rovnako intenzívne. Ich telá sa na istej úrovni zosúladili už po dvoch minútach.

Ako informuje portál Daily Mail, u dvojíc sa už po krátkom čase zosynchronizovali aj pohyby, napríklad úsmev, prikyvovanie či pohyby rúk a nôh. Psychológovia hovoria, že to, či sa medzi dvoma ľuďmi vytvorí puto, závisí od toho, ako sa dokážu zosynchronizovať ich telá. Tým, ako si vyberáme partnera, sa odborníci zaoberajú už desaťročia.

Kopírujeme pohyby, ale aj smiech

Niektoré evolučné teórie hovoria, že sa zameriavame na statické črty, ako je napríklad tvar tváre, farba vlasov či indikátory plodnosti, ako napríklad šírka bokov. Tieto teórie však nehovoria o tom, ako sa príťažlivosť vyvíja v prvých minútach stretnutia a ako sa mení naše správanie, keď nás niekto priťahuje.

Štúdie sa zúčastnilo 16 heterosexuálnych mužov a 16 žien, pričom všetci mali v danom momente záujem o romantický vzťah. Celkovo sa medzi nimi odohralo 46 stretnutí, pričom každé z nich trvalo 5 minút. Počas stretnutí mal každý z nich na ruke špeciálny náramok, ktorý meral elektrodermálnu aktivitu. Po každom zo stretnutí sa ľudí dvojíc pýtali, či voči sebe pociťovali romantický záujem alebo sexuálnu príťažlivosť.

Ak malo mať stretnutie pozitívny výsledok, na fyzických prejavoch to bolo badateľné už po dvoch minútach. Už predchádzajúce štúdie ukázali, že ak sa ľudia priťahujú, dochádza okrem iného k zosúladeniu srdcového rytmu. Až doteraz však nepreukázali, že príťažlivosť sa skutočne prejavuje aj „kopírovaním“ smiechu, pohybov hlavy a rúk.