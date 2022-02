Vedci „znovuobjavili“ zabudnutý kontinent nachádzajúci sa pri Európe. V histórii Zeme mal veľký význam

Nízko položený kontinent, ktorý existoval asi pred 40 miliónmi rokov a bol domovom exotických zvierat, mohol vytvoriť cestu ázijským cicavcom na kolonizáciu južnej Európy.

Zabudnutý kontinent vklinený medzi Európu, Áziu a Afriku nazvali vedci Balkanátolia. Podľa štúdie publikovanej v Earth-Science Reviews sa kontinent stal bránou medzi Európou a Áziou, keď klesla hladina morí a vytvoril sa pozemný most. Portál Science Alert píše, že to sa malo udiať pred 34 miliónmi rokov.

Význam v príchode nových cicavcov

„Kedy a ako sa prvá vlna ázijských cicavcov dostala do juhovýchodnej Európy, ostáva len málo pochopené,“ uvádza paleogeológ Alexis Licht.

Pred 34 miliónmi rokov, na konci epochy eocénu, vyhynulo obrovské množstvo pôvodných cicavcov Európy a prišli sem nové ázijské cicavce. Avšak nedávane nálezy na Balkáne túto schému narušujú, keď tvrdia, že ázijské cicavce kolonizovali juhovýchodnú Európu pred 5 až 10 miliónmi rokov, než nastalo vymieranie.

Licht spolu s kolegami zistili, že Balkán slúžil ako odrazový mostík pre zvieratá na presun z Ázie do západnej Európy. Premena samostatného kontinentu na pevninský most a následný príchod ázijských cicavcov sa zhodoval s niektorými „významnými paleogeografickými zmenami“.

Dôkazy vo fosíliách

Približne pred 50 miliónmi rokov bol Balkán izolovaným súostrovím oddeleným od susedných kontinentov. Následná kombinácia klesania morí, rastúcich antarktických štítov a tektonických posunov spojila balkánsky kontinent s Európou pred približne 40 miliónmi rokov.

To umožnilo cicavcom, od hlodavcov až po štvornohé kopytníky, osídľovať Európu. Licht objavil tiež úlomky čeľuste zvieraťa podobného nosorožcovi na nálezisku v Turecku, ktoré datovali do obdobia pred približne 38 až 35 miliónmi rokov. Fosília je pravdepodobne najstarším kopytníkom, ktorý bol doteraz objavený v Anatólii, pričom predchádza vymieranie v eocéne najmenej o 1,5 milióna rokov, čo naznačuje, že zvieratá boli na ceste do Európy cez Balkán.

Táto cesta bola pre zvieratá pravdepodobne priaznivejšia ako cesta cez strednú Áziu vo vyšších zemepisných šírkach. Vedci vo svojom príspevku však poukazujú na to, že doterajšie zistenia sú postavené len na fosíliách a mnohé z z geologických zmien, ktoré viedli k vzniku Balkánu, ešte neboli úplne pochopené.