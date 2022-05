Muž, ktorý ako prvý podstúpil dvojitú transplantáciu rúk, teraz môže šoférovať či objímať svoje vnúčatá

V roku 1998 sa mužovi Felixovi Gretarssonovi z Islandu zmenil život. Pri práci elektrikára dostal silnú ranu prúdom a, žiaľ, lekári mu museli amputovať obidve ruky. O vyše 20 rokov neskôr má však Felix ruky opäť a môže vykonávať činnosti, o ktorých si myslel, že mu budú navždy odopreté.

15-hodinová operácia

V roku 2021 chirurgovia vo francúzskom Lyone vykonali dvojitú transplantáciu rúk a Felixovi prišili nové ruky. Náročná operácia trvala 15 hodín a nikto netušil, ako Felix ruky prijme a ako budú funkčné.

Teraz, po 16 mesiacoch, sa ukazuje, že operácia bola mimoriadne úspešná. Felix spomína, ako konečne mohol po prvýkrát objať trojmesačné vnúča svojej dcéry.

Užíva si, že má ruky

„Práve dnes ráno sme zobrali psov na výlet a vystrčil som ruky von z auta a cítil vietor na rukách. Bol to veľmi zvláštny moment,“ hovorí Felix v článku na webe Daily Mail.

Aby Felix mohol ruky plnohodnotne používať, musí chodiť do posilňovne, aby si na nich vybudoval nejaké svaly. Tiež mu to pomáha budovať nervy a cit v rukách.

Pred niekoľkými mesiacmi na nich začal pociťovať teplotu a zlepšovalo sa to každým dňom. „V určitých momentoch som bol zmätený z toho, či je teplo alebo zima, ale teraz, keď si na ruky pustím vodu, okamžite cítim teplotu,“ hovorí.

Musí trénovať

Felix musel s rukami trénovať, aby ich dokázal rozhýbať a nebolo to vôbec jednoduché. Vraví, že to bolo frustrujúce, keď sa svaly nechceli hýbať, no odmena bola neuveriteľná, keď sa to podarilo. Minulý mesiac sa mu podarilo uchopiť aj smartfón, predtým ho musel ovládať iba jazykom alebo nosom.

A síce Felix dokáže ruky ovládať, stále to nie je dokonalé. „Stále napredujem a dúfam, že sa to bude zlepšovať,“ praje si Felix.