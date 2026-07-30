Nová komédia s Kevinom Hartom je poriadne strelená. Nebudete sa vedieť prestať smiať

Nechcete strácať čas pozeraním priemerných filmov a seriálov? Vybrali sme pre vás to najzaujímavejšie, čo v júli zaujalo divákov naprieč streamovacími platformami. Od veľkých hitov až po príjemné prekvapenia. Pridávame aj tip na film, ktorý sa oplatí vidieť na veľkom plátne a zástupcov domácej tvorby. Tiež seriály, ktoré si vás získajú hneď od prvej epizódy, strelenú komédiu, no a ako bonusový tip film, ktorý už síce nie je nový, ale rozhodne stojí za to.
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Pokračovanie legendárnej komédie je konečne online
Jeden z najočakávanejších filmov tohto roka si už od včera môžete pozrieť z pohodlia vašej obývačky. Pokračovanie legendárnej komédie Diabol nosí Pradu 2 už nájdete na streamovacej službe Disney+.
Komédia oživila obľúbené postavy – Mirandu Priestly a Andy Sachs, ktoré stvárnili herecké ikony Meryl Streep a Anne Hathaway. Do svojich pôvodných úloh sa vrátili aj scenáristka Aline Brosh McKenna a režisér David Frankel, ale aj herečka Emily Blunt v úlohe namotivovanej Andrey a Stanley Tucci ako vždy láskavý Nigel.
V slovenských kinách bola obrovským hitom, diváci jej však udelili len priemerné hodnotenie – 60 %. My sme druhú časť videli ešte v kinách a hodnotíme ju rovnako dobre ako prvú, niekoľkokrát sa smiala celá sála, a to poriadne nahlas.
V kine si môžete pozrieť až dva nové slovenské filmy
V kinách si aktuálne môžete pozrieť až dva nové slovenské filmy. Prvým je pokračovanie obľúbenej slovenskej komédie Kavej 2, ktorá sa odohráva približne päť rokov po udalostiach prvého dielu. Klára a Štanci zostali na východe, vychovávajú dve deti a zisťujú, že život zďaleka nie je taký idylický, ako sa mohlo zdať. Veronika na tom tiež nie je o nič lepšie. Hneď v úvode dostane ranu v láske, a tak ju Klára berie na babskú jazdu na Šíravu s jasným cieľom. Nájsť jej chlapa! Navyše diváci ju hodnotia ešte lepšie ako prvú časť, s čím súhlasíme aj my.
Druhým je slovensko-česko-maďarský film Prameň v hlavnej úlohe so známou českou herečkou Aňou Geislerovou. Snímka hovorí o neslávnej minulosti Československa, keď sa v 80. rokoch 20. storočia vykonávali sterilizácie rómskych žien – bez toho, aby plne rozumeli ich dôsledkom. Snímka na medzinárodnej premiére v Karlových Varoch získala úspech a zasúťažila si aj o prestížnu cenu.
No ak nemáte čas zájsť do kina, dve nové české komédie nájdete aj na obľúbených streamovacích službách. Na Voyo si pozrite komédiu Nečakané leto a na Netflixe Želanie k narodeninám: Krstiny. Obe komédie boli na streamovacích platformách po svojej premiére číslom jeden.
Seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť
Máme pre vás tipy aj na niekoľko nových seriálov, ktoré si diváci zamilovali, nebudete ich vedieť prestať pozerať. Prvým je akčný dobrodružný a zároveň komediálny seriál Ride or Die, ktorý si môžete pozrieť na Prime Video.
Zaujme vás aj druhá séria obľúbeného seriálu The Agency, ktorý sa radí medzi žánre dráma aj triler a má vysoké hodnotenie – až 82 %, nájdete ho na SkyShowtime. Vysoké hodnotenia má aj nový kriminálny seriál Sugar, ktorý si môžete pozrieť na HBO Max. No ak máte skôr chuť na romantiku, na Prime Video si pozrite seriál Every Year After a na Netflixe The Map of Longing.
Nová strelená komédia s Kevinom Hartom
Ak máte chuť poriadne sa zasmiať, určite si nenechajte ujsť novú komédiu s Kevinom Hartom, ktorú Netflix pridal do svojej ponuky len pred pár dňami. Film 72 Hours rozpráva o 40-ročnom manažérovi, ktorý si chce udržať svoje teplé miestečko. Preto vyrazí s partiou mladých ľudí na trojdňovú rozlúčku so slobodou. Problém je, že pozvánku na túto akciu dostal len omylom. Niekoľkokrát sa dostane do poriadne bláznivých až absurdných situácií, dokonca po ňom pôjde aj podsvetie.
Návrat Spider-Mana
Ak ale túžite po niečom veľkolepom, dnes má v slovenských kinách premiéru nový Spider-Man – Spider-Man: Nový deň (Spider-Man: Brand New Day). Od posledného filmu uplynuli už štyri roky a Peter Parker dnes žije osamelý život.
Jeho obeta pre záchranu multivesmíru ho vymazala z pamäti a sŕdc najbližších priateľov, a tak sa z neho stal Spider-Man na plný úväzok. Ochrana mesta si však vyberá svoju daň a Peter čelí nečakaným fyzickým následkom. Zatiaľ čo bojuje o holý život, v meste sa vynára temná hrozba s nevídanou mocou. Dokáže Peter zachrániť New York, keď riskuje, že stratí aj to posledné, čo mu zostalo – samého seba?
Hlavnú postavu Spider-Mana opäť stvárnil Tom Holland, po jeho boku sa predstavila Zendaya ako Michelle „MJ“ Jones-Watson, bývalá spolužiačka a expriateľka Parkera.
Staršia snímka, pri ktorej vám bude behať mráz po chrbte, a možno ste ju prehliadli
Máme pre vás aj bonusový tip, je ním film Zlo má ľudskú tvár (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) z roku 2019 so Zacom Efronom a Lily Collins v hlavných úlohách, z ktorého vám bude celý čas behať mráz po chrbte. Je totiž poriadne napínavý a desivý. Môžete si ho pozrieť na Apple TV+.
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