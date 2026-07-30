Kamenný dom v Chorvátsku je na predaj za 45-tisíc eur. Jeho cena je nižšia ako prázdne pozemky

Dom na predaj v obci Kaštela v Chorvátsku

Ilustračné foto: Николай Максимович, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons / Croatia Property Sales

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Nový majiteľ sa ale musí pripraviť na to, že ďalšie peniaze vrazí do rekonštrukcie.

Chceli by ste vlastniť nehnuteľnosť pri mori? Táto predstava znie nepochybne lákavo – v lete sa presunúť do svojho dovolenkového domu alebo ho prenajímať turistom či urobiť zmenu a rovno sa sem presťahovať natrvalo. Ceny nehnuteľností v obľúbených letoviskách môžu siahať do výšin. Preto sme sa rozhodli hľadať najlacnejší dom na predaj pri Jadranskom mori. Našli sme napríklad starý kamenný dom, ktorý sa ukrýva v chorvátskom meste Kaštela. 

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Kaštela, ktorá je zhlukom siedmich pobrežných osád, sa nachádza severne od Splitu, asi pol hodiny cesty autom. Z opačnej strany ju zas obkolesuje mesto Trogir, ktoré je tiež populárnym letoviskom. A ukrýva kamenný dom, ktorý je na predaj.

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Bez rekonštrukcie nie je obytný, no jeho cena podliezla mnohé ceny pozemkov

Dom je vzdialený len 50 metrov od mora a s obytnou plochou 23 m² čaká na svojho nového majiteľa. Jeho cena je 45-tisíc eur, avizuje ponuka, ktorú zverejnila miestna realitná kancelária Croatia Property Sales. Nový majiteľ doň bude musieť investovať ďalšie financie, pretože celý potrebuje zrekonštruovať, ide totiž o zrúcaný dom.

Nehnuteľnosť na predaj v Chorvátsku
Foto: Croatia Property Sales

Výhodou tejto nehnuteľnosti je atraktívna poloha – asi 10 kilometrov sa nachádza splitské letisko a Kaštela je dostupná z diaľnice vedúcej zo Záhrebu do Splitu.

Stav, v akom sa dom nachádza, je zrejme dôvodom, prečo je jeho cena podobná s cenami pozemkov v Chorvátsku. Realitka má vo svojej ponuke napríklad stavebný pozemok na ostrove Vis za 55-tisíc eur, na ostrove Hvar za 58-tisíc eur alebo na ostrove Šolta za 60-tisíc eur, čo sú zrovnateľné sumy.

Kaštela v Crhovátsku
Ilustračná foto: Draceane, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

V Chorvátsku sa predávajú aj ďalšie domy určené na rekonštrukciu, aj luxusné vily

Druhou najlacnejšou ponukou realitnej kancelárie mimo pozemkov je dvojica starých kamenných domov nachádzajúcich sa na ostrove Brač. Ich cena je 75-tisíc eur a v inzeráte stojí, že ide o nehnuteľnosti určené na rekonštrukciu. Veľkosť pozemku je 220 m² a kamenné domy sa nachádzajú vo vzdialenosti 1,5 kilometra od mora.

Na ostrove Brač je na predaj aj dom za 76-tisíc, ktorý leží v tichej oblasti a je tiež určený na renováciu.

Ostrov Brač v Chorvátsku
Ilustračná foto: Nick Savchenko from Kiev, Ukraine, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Keď sa pozrieme na predaj nehnuteľností v Chorvátsku z opačnej strany, na trhu sú dostupné napríklad apartmány v novostavbe v Trogire, ktorých cena sa pohybuje na 350- až 400-tisíc eurách, disponujú bazénom a budúci majitelia sa z nich budú kochať výhľadmi na more alebo vily za niekoľko miliónov.

Takže ak uvažujete nad nehnuteľnosťou pri „slovenskom mori“, je z čoho vyberať, záleží na vašich preferenciách a finančnom budgete.

Aká je situácia na realitnom trhu na Slovensku?

O kúpe nehnuteľností na Slovensku sme sa rozprávali napríklad s realitným maklérom Tomášom Havalom, ktorý hovorí, že vo všeobecnosti sú u nás veľmi žiadané jedno- a dvojizbové byty a myslí si, že podľa predikcií budú ceny nehnuteľností stúpať. Preto čakať podľa neho nemusí byť najlepší nápad.

„Zhruba 2/3 bytov sa kupujú na hypotéku. Jedna vec je, že väčšina ľudí nemá na zaplatenie bývania v hotovosti a druhá, že množstvo ľudí využíva takzvaný pákový efekt, ktorý sa najviac opláca pri kúpe investičných nehnuteľností. Vzhľadom k trendu stúpania cien nehnuteľností sa v aktuálnom čase oplatí financovanie cez hypotéku,“ priblížil nám. Čo to znamená, sa dozviete v rozhovore.

Článok má len informačný charakter a pred akoukoľvek kúpou nehnuteľnosti vám odporúčame poradiť sa s odborníkom. 

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