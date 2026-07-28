Všetky predajne sú zatvorené. Po 25 rokoch to vzdala ďalšia značka, ničili ju náklady aj lacná konkurencia

Vissavi predajňa v Poľsku

Foto: Facebook (Vissavi)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Po masívnych výpredajoch postupne ukončili prevádzku všetky kamenné predajne.

Veľkým výzvam a náročnému obdobiu v súčasnosti nečelí iba slovenský maloobchodný trh. Viacero výrazných škrtov či správ o ukončení prevádzky zasiahlo aj našich severných susedov v Poľsku. Najnovšie rezonuje prípad značky Vissavi, ktorá po 25 rokoch pristúpila k radikálnemu kroku a zatvorila kompletne všetky svoje kamenné predajne.

Upozornil na to poľský portál WP Finanse.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Lidl v slovenskom meste postaví prvú predajňu. Otvoriť ju chce ešte tento rok, hľadá už aj zamestnancov
2.
Na Slovensku zajtra otvoria najväčší nonstop supermarket. Nakúpite tu cez sviatky aj v noci
3.
Ikea otvorí novú prevádzku pod Tatrami. Pre tisíce Slovákov v regióne sprístupní žiadané služby
Zobraziť všetky články (455)

Samotná spoločnosť sa pre svojich sledovateľov vyjadrila aj na sociálnych sieťach, kde uvedenú skutočnosť avizovala. Počas júna a júla sa definitívne skončila prevádzka kamennej siete, e-shop ostáva funkčný.

Vyššie náklady, lacná konkurencia

Príbeh značky Vissavi sa píše už 25 rokov. Firma sa špecializuje na dámsku módu a v ponuke má každodenné aj príležitostné kolekcie navrhované a vyrábané v Poľsku. V období svojho najväčšieho rozmachu mala sieť 17 kamenných predajní. Tradičný obchodník nie je ani zďaleka prvý, ktorý musel pristúpiť k ráznej optimalizácii svojho podnikania s cieľom zachrániť ho.

Ako to už v posledných mesiacoch býva zvykom, rovnaké sú aj hlavné dôvody a negatívne vplývajúce faktory. V prvom rade sa hovorí o rastúcich nákladoch, ktoré zahŕňajú vyššie ceny energií, výroby, dopravy, miezd, daní či nájomného v obchodných centrách. Samozrejme, do celého procesu čoraz intenzívnejšie vstupuje lacná konkurencia predovšetkým z Ázie.

Zanedbateľná nie je ani zmena nákupného správania v súvislosti s pandémiou covidu, ktorá v rekordne krátkom čase zmenila maloobchodný trh. Covid tiež môžeme označiť ako obdobie, ktoré u mnohých predajcov, vrátane značky Vissavi, spôsobilo prvé vážne problémy.

Od covidu sa podnikanie v odevnom sektore stalo obrovskou výzvou. Dva roky obmedzení a zrušených podujatí, potom vojna, nárast nákladov na energie, výrobu, prácu, dane a nájomné v galériách. K tomu obrovská konkurencia čínskych portálov a gigantických sieťových koncernov,“ uviedla značka vo svojom stanovisku.

Náročné obdobie, pochopiteľne, tlačí na peňaženky spotrebiteľov. Tí si čoraz častejšie vyberajú, kde a koľko toho nakúpia. Je prirodzené, že prvá voľba padne na potraviny a ďalšie produkty dennej spotreby, pričom segmenty ako móda ustupujú do úzadia.

Nákupy sa stali premyslenejšími. Kedysi ste odchádzali s tromi šatami, dnes hľadáte jedny univerzálne – do práce, na každý deň aj na príležitosť. Po piatich rokoch boja o značku sa vzdávame,“ dodáva značka.

Predajňa Vissavi v Poľsku
Foto: Facebook (Vissavi)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto kompetentní pristúpili k definitívnemu zatvoreniu celej kamennej siete. To prebiehalo postupne a bolo sprevádzané veľkými likvidačnými výpredajmi sortimentu. Ako firma dodala, internetový obchod bude pokračovať a zákazníci tak o obľúbenú dlhoročnú značku neprídu úplne.

Známa sieť skončila aj na Slovensku

Ako vás prednedávnom exkluzívne upozornil portál interez, o známu značku prišiel v posledných týždňoch aj slovenský trh. Konkrétne išlo o rakúskeho obchodníka Palmers, ktorý zatvoril svoje posledné dve tuzemské pobočky v nákupných centrách Aupark a Central. Na rozdiel od poľskej značky Rakúšania vypli aj tunajší e-shop.

Zatvorená predajňa Palmers v Auparku
Foto: interez.sk

To, že nejde len o dočasný výpadok, by mal dokazovať stav eseročky Green services, ktorá mala byť prevádzkovateľom tuzemskej franšízovej siete. Podľa zverejnených hospodárskych výsledkov firme od roku 2023 výrazne klesali tržby a opakovane nedokázala generovať zisk. Navyše, uvedená spoločnosť je od júna tohto roka v konkurze, do ktorého sa minulý mesiac poslala sama.

Rakúska vetva spoločnosti po značnom zoštíhľovaní pokračuje ďalej, no so zameraním na domáce podnikanie.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kolotoč sa rozbieha. Na Slovensku pribudne množstvo predajní, Biedronka odkrýva ďalšie nové lokality

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac