Všetky predajne sú zatvorené. Po 25 rokoch to vzdala ďalšia značka, ničili ju náklady aj lacná konkurencia

Veľkým výzvam a náročnému obdobiu v súčasnosti nečelí iba slovenský maloobchodný trh. Viacero výrazných škrtov či správ o ukončení prevádzky zasiahlo aj našich severných susedov v Poľsku. Najnovšie rezonuje prípad značky Vissavi, ktorá po 25 rokoch pristúpila k radikálnemu kroku a zatvorila kompletne všetky svoje kamenné predajne.
Upozornil na to poľský portál WP Finanse.
Samotná spoločnosť sa pre svojich sledovateľov vyjadrila aj na sociálnych sieťach, kde uvedenú skutočnosť avizovala. Počas júna a júla sa definitívne skončila prevádzka kamennej siete, e-shop ostáva funkčný.
Vyššie náklady, lacná konkurencia
Príbeh značky Vissavi sa píše už 25 rokov. Firma sa špecializuje na dámsku módu a v ponuke má každodenné aj príležitostné kolekcie navrhované a vyrábané v Poľsku. V období svojho najväčšieho rozmachu mala sieť 17 kamenných predajní. Tradičný obchodník nie je ani zďaleka prvý, ktorý musel pristúpiť k ráznej optimalizácii svojho podnikania s cieľom zachrániť ho.
Ako to už v posledných mesiacoch býva zvykom, rovnaké sú aj hlavné dôvody a negatívne vplývajúce faktory. V prvom rade sa hovorí o rastúcich nákladoch, ktoré zahŕňajú vyššie ceny energií, výroby, dopravy, miezd, daní či nájomného v obchodných centrách. Samozrejme, do celého procesu čoraz intenzívnejšie vstupuje lacná konkurencia predovšetkým z Ázie.
Zanedbateľná nie je ani zmena nákupného správania v súvislosti s pandémiou covidu, ktorá v rekordne krátkom čase zmenila maloobchodný trh. Covid tiež môžeme označiť ako obdobie, ktoré u mnohých predajcov, vrátane značky Vissavi, spôsobilo prvé vážne problémy.
Náročné obdobie, pochopiteľne, tlačí na peňaženky spotrebiteľov. Tí si čoraz častejšie vyberajú, kde a koľko toho nakúpia. Je prirodzené, že prvá voľba padne na potraviny a ďalšie produkty dennej spotreby, pričom segmenty ako móda ustupujú do úzadia.
„Nákupy sa stali premyslenejšími. Kedysi ste odchádzali s tromi šatami, dnes hľadáte jedny univerzálne – do práce, na každý deň aj na príležitosť. Po piatich rokoch boja o značku sa vzdávame,“ dodáva značka.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto kompetentní pristúpili k definitívnemu zatvoreniu celej kamennej siete. To prebiehalo postupne a bolo sprevádzané veľkými likvidačnými výpredajmi sortimentu. Ako firma dodala, internetový obchod bude pokračovať a zákazníci tak o obľúbenú dlhoročnú značku neprídu úplne.
Známa sieť skončila aj na Slovensku
Ako vás prednedávnom exkluzívne upozornil portál interez, o známu značku prišiel v posledných týždňoch aj slovenský trh. Konkrétne išlo o rakúskeho obchodníka Palmers, ktorý zatvoril svoje posledné dve tuzemské pobočky v nákupných centrách Aupark a Central. Na rozdiel od poľskej značky Rakúšania vypli aj tunajší e-shop.
To, že nejde len o dočasný výpadok, by mal dokazovať stav eseročky Green services, ktorá mala byť prevádzkovateľom tuzemskej franšízovej siete. Podľa zverejnených hospodárskych výsledkov firme od roku 2023 výrazne klesali tržby a opakovane nedokázala generovať zisk. Navyše, uvedená spoločnosť je od júna tohto roka v konkurze, do ktorého sa minulý mesiac poslala sama.
Rakúska vetva spoločnosti po značnom zoštíhľovaní pokračuje ďalej, no so zameraním na domáce podnikanie.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku