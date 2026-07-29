Najväčší nonstop supermarket na Slovensku je otvorený. Na konte už má rekord, nakúpite tu aj v noci

Čerstvý pult v predajni Coop Jednota

Ilustračná foto: Coop Jednota

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Coop Jednota pokračuje v rozvíjaní svojho automatizovaného konceptu 24/7 predajní. Najnovšie sa môže pochváliť aj zaujímavým rekordom.

Iba pred pár dňami sme vás informovali o tom, že Coop Jednota plánuje na Slovensku otvoriť ďalší supermarket v nonstop režime. Zaujímavosťou bolo to, že ide doteraz o najväčšiu predajňu takéhoto typu s rozlohou tisíc metrov štvorcových. Pobočka v Zákamennom už má slávnostné otvorenie za sebou a pochváliť sa môže aj historickým rekordom – v kroji tu nakupovalo viac ako 200 Slovákov.

Išlo tak o prepojenie moderných nákupných možností a tradícií, ktoré reťazec na slovenskej maloobchodnej mape zastáva. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe.

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Nakupovanie v krojoch a nový rekord

Slávnostné otvorenie najväčšej nonstop predajne Coop Jednota 24/7 na Slovensku sa nieslo v duchu myšlienky „Moderný obchod s tradíciou“. Do automatizovaného supermarketu si našli cestu zákazníci z celého oravského regiónu a mnohí z nich sa zapojili do vytvorenia Coop rekordu v počte nakupujúcich v kroji. Do iniciatívy sa zapojilo 211 ľudí.

Okrem súťaží mal každý nákup počas rekordnej hodiny navyše charitatívny rozmer – celý výťažok z večerného predaja by mal poputovať vybraným rodinám v núdzi.

Nová predajňa v Zákamennom disponuje predajnou plochou tisíc metrov štvorcových, 370 štvorcovými metrami skladových priestorov a tiež 60 parkovacími miestami. Ako už bolo spomenuté, ide o najväčší Tempo Supermarket 24/7 na Slovensku. Ten vznikol po rozsiahlej modernizácii, ktorá priniesla nový layout predajne, zmodernizovanú fasádu, podlahy, osvetlenie, chladiace a mraziace vitríny, novú pokladničnú zónu so samoobslužnými pokladnicami aj nové regálové systémy.

„Investície do modernizácie predajní vnímame ako investície do budúcnosti regiónu. Tempo Supermarket 24/7 v Zákamennom je pilotným projektom nášho doteraz najväčšieho formátu automatizovanej predajne. Naším cieľom bolo vytvoriť obchod, ktorý zákazníkom ponúkne komfort nonstop nakupovania, kvalitné služby aj atraktívny sortiment pod jednou strechou,“ uviedol na margo otvorenia Igor Jagelek, predseda predstavenstva Coop Jednota Námestovo.

Ako kompetentní dodávajú, supermarket bude okrem domácich obyvateľov slúžiť aj okolitým obciam a turistom, ktorí navštevujú región Oravy. Pre oravské družstvo ide už o desiaty projekt automatizovanej predajne.

Koncept sa bude rozvíjať

Tradičný reťazec sa vďaka inovatívnemu prístupu v tomto smere odčlenil od konkurencie a na Slovensku už otvoril viac ako tri desiatky nonstop pobočiek. Tie by mali pribúdať aj naďalej, o čom sme vás informovali ešte koncom júna.

Skúsenosti ukazujú, že Coop Jednota 24/7 sa dokáže uplatniť nielen v malých obciach, kde posilňuje dostupnosť základného nákupu, ale aj v prevádzkach, ktoré fungujú ako obchodné centrá miest. Každá predajňa si pritom prirodzene nachádza svojich špecifických zákazníkov – od ľudí z okolia cez cestujúcich a študentov až po turistov,“ uviedla pre interez hovorkyňa spoločnosti Jana Kuklová.

Samoobslužná pokladnica v 24/7 predajni
Ilustračná foto: Coop Jednota

Ako dodala, cieľom rozvoja ďalších služieb je postupne transformovať tradičný formát predajní Coop Jednota na moderný retail, ktorý zodpovedá súčasným očakávaniam zákazníkov.

Nakupovanie v nonstop predajniach

Princíp fungovania 24/7 predajní sme si na vlastnej koži vyskúšali aj my. Celý proces sa zástupcovia reťazca snažili koncipovať tak, aby bol intuitívny, moderný a jednoduchý. Na začiatok je potrebné zriadiť si konto vo vernostnej aplikácii a overiť si v ňom totožnosť.

Jednou z hlavných podmienok vstupu je vek aspoň 18 rokov, nakoľko sortiment v takýchto predajniach nie je limitovaný a možné je si zakúpiť tiež alkohol či tabakové výrobky. Pri vstupe do automatizovaného obchodu si zákazník vygeneruje unikátny QR kód, ktorý mu po naskenovaní umožní prístup do prevádzky a nakupovanie. Sortiment si následne nablokujete v samoobslužnej pokladnici a pomocou QR kódu pobočku opustíte.

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