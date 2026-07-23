Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?

Leto je ideálnym obdobím, ak chcete vyraziť na turistiku do Vysokých Tatier, ktoré dostali prívlastok najmenších veľhôr sveta. Ponúkajú množstvo zaujímavých chodníčkov vedúcich k vodopádom, plesám, horským chatám alebo na vrcholy štítov. Priblížime vám trasu, o ktorej sa hovorí ako o jednej z najkrajších na slovenskej strane Tatier. Vyrazili sme na okruh vedúci cez sedlo Bystrá lávka. Po ceste sme vyšli nad vodopád Skok, obdivovali krásu niekoľkých vysokohorských jazier a užívali si výhľady na okolité štíty, kam značené turistické chodníčky nevedú.
Turistika na Bystrú lávku štartuje na Štrbskom Plese, kde môžete zaparkovať svoje auto na niektorom z miestnych platených parkovísk. Za celodenné parkovanie sme dali 15 eur. Táto suma ale nie je jednotná v celých Tatrách a môžete nájsť parkoviská, kde zaplatíte aj o niečo menej. Avšak s tým, že zaparkujete oficiálne zadarmo, nepočítajte. Na internete sme narazili na rôzne názory od návštevníkov našich veľhôr. Kým niektorí na tieto ceny hromžia, podľa iných sú adekvátne.
16-kilometrová trasa s prevýšením 1064 metrov
V článku sa po odomknutí dozvieš
- akými zaujímavými miestami prechádza okruh cez Bystrú lávku;
- ktorá pasáž je najnáročnejšia;
- aké sú ceny na Štrbskom Plese;
- na ktoré turistické trasy môžete v lete vo Vysokých Tatrách vyraziť;
- ktorá túra sa označuje za „najťažšiu značenú“ a čo vás na nej čaká.
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