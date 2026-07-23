Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?

Vysoké Tatry, Bystrá lávka

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Tip na výlet
Počas cestovania doma môžete natrafiť na množstvo miest, ktoré vás príjemne prekvapia.

Leto je ideálnym obdobím, ak chcete vyraziť na turistiku do Vysokých Tatier, ktoré dostali prívlastok najmenších veľhôr sveta. Ponúkajú množstvo zaujímavých chodníčkov vedúcich k vodopádom, plesám, horským chatám alebo na vrcholy štítov. Priblížime vám trasu, o ktorej sa hovorí ako o jednej z najkrajších na slovenskej strane Tatier. Vyrazili sme na okruh vedúci cez sedlo Bystrá lávka. Po ceste sme vyšli nad vodopád Skok, obdivovali krásu niekoľkých vysokohorských jazier a užívali si výhľady na okolité štíty, kam značené turistické chodníčky nevedú. 

Ak milujete turistiku a čas strávený v prírode, inšpirujte sa našimi trasami. Vyrazili sme napríklad za západom slnka na Ďumbier, prespali sme v útulni Ďurková pod Chabencom alebo sme vyniesli na chrbte drevo na Chatu generála M. R. Štefánika.

Turistika na Bystrú lávku štartuje na Štrbskom Plese, kde môžete zaparkovať svoje auto na niektorom z miestnych platených parkovísk. Za celodenné parkovanie sme dali 15 eur. Táto suma ale nie je jednotná v celých Tatrách a môžete nájsť parkoviská, kde zaplatíte aj o niečo menej. Avšak s tým, že zaparkujete oficiálne zadarmo, nepočítajte. Na internete sme narazili na rôzne názory od návštevníkov našich veľhôr. Kým niektorí na tieto ceny hromžia, podľa iných sú adekvátne.

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16-kilometrová trasa s prevýšením 1064 metrov

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • akými zaujímavými miestami prechádza okruh cez Bystrú lávku;
  • ktorá pasáž je najnáročnejšia;
  • aké sú ceny na Štrbskom Plese;
  • na ktoré turistické trasy môžete v lete vo Vysokých Tatrách vyraziť;
  • ktorá túra sa označuje za „najťažšiu značenú“ a čo vás na nej čaká.

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