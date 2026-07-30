Na Slovensku vyrastie nová zoo. Zámer pri Nitre dostal zelenú, počíta s desaťtisícami návštevníkov

Vizualizácie ZOO v Lužiankach

Foto: Enviroportál/vizualizácie investora

Jakub Baláž
Zaujímavý projekt môže žiadať o ďalšie povolenia, v areáli s rozlohou 50 000 metrov štvorcových chce vytvoriť novú slovenskú atrakciu.

Bolo to ešte v máji, keď sa na enviroportáli objavil projekt s názvom ZOO Nitra, Lužianky. Zverejnený zámer okamžite vzbudil záujem verejnosti a v týchto dňoch sa posunul o krok bližšie k realizácii. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Vyplýva to z nového dokumentu, podľa ktorého sa projekt nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V praxi to znamená, že investor môže žiadať o ďalšie povolenia.

Premena bývalého poľnohospodárskeho areálu

Pochopiteľne, projekt musí byť realizovaný podľa platných pripomienok a pravidiel. To, v akom časovom horizonte ho napokon investor bude realizovať, ukážu až najbližšie mesiace.

Spoločnosť Special Immo Lužianky predpokladá, že ukončenie stavebných a realizačných prác a otvorenie areálu pre verejnosť odhaduje na roky 2027 až 2030 podľa jednotlivých etáp zverejnených v dokumente. Konkrétne pôjde o tri etapy, ktoré na seba budú logicky nadväzovať.

Tematický park/zoologická záhrada pri Nitre je navrhnutá ako všeobecná, s hlavnou špecializáciou na terárijné druhy. Biotopová, zoogeografická príbuznosť druhov nie je špecificky akcentovaná. Existujúce priemyselné a poľnohospodárske objekty sú v predloženom zámere rozdelené do troch základných blokov.

Plán novej zoologickej záhrady
Vizualizácia investora. Foto: enviroportal.sk

Podľa predkladateľa zámeru navrhovaná investícia vyplní nevyužívaný priestor brownfieldu v obci Lužianky a súčasne ho premení na rekreačno-vzdelávaciu atrakciu. Tá priláka návštevníkov, čo bude mať pozitívny ekonomický, edukatívny, voľnočasovo – rekreačný i sociálny potenciál.

Zoologické záhrady patria medzi obľúbené voľnočasové turistické miesta, a to ako pre rodiny s deťmi, tak aj pre jednotlivcov. Na Slovensku ich aktuálne návštevníci nájdu v Bratislave, Bojniciach, Spišskej Novej Vsi a Košiciach, menšie atrakcie tohto typu sú aj v Liptovskom Mikuláši a Stropkove. Oproti našim susedom z Českej republiky však výrazne zaostávame.

Viac o projekte

Areál s rozlohou približne 50 000 metrov štvorcových je vo vlastníctve investora. Ďalších 5 000 štvorcových metrov pribudne v ďalších etapách projektu, určené budú na parkovacie plochy a zeleň.

Vybudovanie lokálnej zoologickej záhrady bude pozostávať najmä z potrebných úprav a rekonštrukcie existujúcich hlavných objektov, spevnených plôch a komunikácií, súvisiacej infraštruktúry, doplnenia nových objektov služieb a maloobchodu, tvorby nových nespevnených plôch, zelených a vegetačných plôch, ihrísk, príslušného mobiliáru a parkovacích plôch.

Hlavná päťposchodová budova bude venovaná terárijným a akváriovým expozíciám. Haly na západe, spojené dvojposchodovým krčkom, budú upravené pre expozíciu subtrópov a trópov. Haly na východe areálu budú slúžiť servisným prevádzkam a bude v nich umiestnené aj kryté ihrisko pre deti, prípadne rôzne záujmové expozície.

Vizualizácia novej zoologickej záhrady
Vizualizácia investora. Foto: enviroportal.sk

Očakáva sa množstvo návštevníkov

V prvej etape očakáva investor návštevnosť zhruba 15 000 ľudí ročne, v druhej etape by sa mala zvýšiť na 50 000 návštevníkov. Po ukončení poslednej etapy projektu by mala ročná návštevnosť stúpnuť na 150 000 návštevníkov.

Zvyšovať by sa postupne mal aj počet zamestnancov komplexu. V prvej etape ich bude 10 až 15 vrátane brigádnikov, v druhej asi 15 až 25 a v poslednej, tretej etape, by malo v areáli pracovať 25 až 35 ľudí vrátane brigádnikov.

Strategickým cieľom predloženého zámeru je navrhnúť návštevnícky celoročne príťažlivý tematický park/špecifickú zoologickú záhradu, ktorá bude zodpovedať súčasným trendom v starostlivosti o zvieratá.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
O prežitie bojuje ďalšia slovenská firma. Nakopili sa jej miliónové straty, o ochranu žiada súdy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac