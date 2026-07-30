Na Slovensku vyrastie nová zoo. Zámer pri Nitre dostal zelenú, počíta s desaťtisícami návštevníkov

Bolo to ešte v máji, keď sa na enviroportáli objavil projekt s názvom ZOO Nitra, Lužianky. Zverejnený zámer okamžite vzbudil záujem verejnosti a v týchto dňoch sa posunul o krok bližšie k realizácii.
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Vyplýva to z nového dokumentu, podľa ktorého sa projekt nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V praxi to znamená, že investor môže žiadať o ďalšie povolenia.
Premena bývalého poľnohospodárskeho areálu
Pochopiteľne, projekt musí byť realizovaný podľa platných pripomienok a pravidiel. To, v akom časovom horizonte ho napokon investor bude realizovať, ukážu až najbližšie mesiace.
Spoločnosť Special Immo Lužianky predpokladá, že ukončenie stavebných a realizačných prác a otvorenie areálu pre verejnosť odhaduje na roky 2027 až 2030 podľa jednotlivých etáp zverejnených v dokumente. Konkrétne pôjde o tri etapy, ktoré na seba budú logicky nadväzovať.
Tematický park/zoologická záhrada pri Nitre je navrhnutá ako všeobecná, s hlavnou špecializáciou na terárijné druhy. Biotopová, zoogeografická príbuznosť druhov nie je špecificky akcentovaná. Existujúce priemyselné a poľnohospodárske objekty sú v predloženom zámere rozdelené do troch základných blokov.
Podľa predkladateľa zámeru navrhovaná investícia vyplní nevyužívaný priestor brownfieldu v obci Lužianky a súčasne ho premení na rekreačno-vzdelávaciu atrakciu. Tá priláka návštevníkov, čo bude mať pozitívny ekonomický, edukatívny, voľnočasovo – rekreačný i sociálny potenciál.
Zoologické záhrady patria medzi obľúbené voľnočasové turistické miesta, a to ako pre rodiny s deťmi, tak aj pre jednotlivcov. Na Slovensku ich aktuálne návštevníci nájdu v Bratislave, Bojniciach, Spišskej Novej Vsi a Košiciach, menšie atrakcie tohto typu sú aj v Liptovskom Mikuláši a Stropkove. Oproti našim susedom z Českej republiky však výrazne zaostávame.
Viac o projekte
Areál s rozlohou približne 50 000 metrov štvorcových je vo vlastníctve investora. Ďalších 5 000 štvorcových metrov pribudne v ďalších etapách projektu, určené budú na parkovacie plochy a zeleň.
Vybudovanie lokálnej zoologickej záhrady bude pozostávať najmä z potrebných úprav a rekonštrukcie existujúcich hlavných objektov, spevnených plôch a komunikácií, súvisiacej infraštruktúry, doplnenia nových objektov služieb a maloobchodu, tvorby nových nespevnených plôch, zelených a vegetačných plôch, ihrísk, príslušného mobiliáru a parkovacích plôch.
Hlavná päťposchodová budova bude venovaná terárijným a akváriovým expozíciám. Haly na západe, spojené dvojposchodovým krčkom, budú upravené pre expozíciu subtrópov a trópov. Haly na východe areálu budú slúžiť servisným prevádzkam a bude v nich umiestnené aj kryté ihrisko pre deti, prípadne rôzne záujmové expozície.
Očakáva sa množstvo návštevníkov
V prvej etape očakáva investor návštevnosť zhruba 15 000 ľudí ročne, v druhej etape by sa mala zvýšiť na 50 000 návštevníkov. Po ukončení poslednej etapy projektu by mala ročná návštevnosť stúpnuť na 150 000 návštevníkov.
Zvyšovať by sa postupne mal aj počet zamestnancov komplexu. V prvej etape ich bude 10 až 15 vrátane brigádnikov, v druhej asi 15 až 25 a v poslednej, tretej etape, by malo v areáli pracovať 25 až 35 ľudí vrátane brigádnikov.
Strategickým cieľom predloženého zámeru je navrhnúť návštevnícky celoročne príťažlivý tematický park/špecifickú zoologickú záhradu, ktorá bude zodpovedať súčasným trendom v starostlivosti o zvieratá.
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