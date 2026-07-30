Okúpete sa tu aj za 4 eurá: Našli sme najlacnejšie kúpaliská na západnom Slovensku

Leto je na vrchole, teploty vonku sú poriadne vysoké a ideálnym spôsobom, ako tráviť popoludnia po práci, voľné dni bez školy alebo víkendy, je vyraziť k vode. Hľadali sme najlacnejšie kúpaliská na západe Slovenska a vybrali sme spomedzi nich 5, ktoré sa môžu pochváliť nižšími cenami oproti konkurencii.
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Modra – 4 eurá
Začnime v Modre, kde sa nachádza mestské kúpalisko, kde za vstup zaplatia dospelí miestni obyvatelia 4 eurá na deň (ostatní dospelí 5 eur na deň) a môžeme ho korunovať najlacnejším kúpaliskom na západnom Slovensku podľa nášho rebríčka. Ide o menší komplex, takže ak sa sem vyberiete vo vyťaženejších hodinách, pripravte sa na viac návštevníkov, uvádzajú recenzie. Návštevníci si však vodu pochvaľujú, a to je pri týchto vysokých teplotách to najpodstatnejšie.
Myjava – 5 eur
Presuňme sa do Myjavy, kde návštevníci letného kúpaliska vyzdvihujú výšku vstupného – 5 eur pre miestneho dospelého – a navyše oceňujú čistotu areálu. Ako to už ale pri mestských kúpaliskách býva, poniektorí vyjadrili názor, že by si zaslúžilo vynovenie. Viacerí sa ale zhodli, že je na letné osvieženie dostatočné.
Bratislava – 5,50 eura
Ak bývate v hlavnom meste alebo v okolí, môžete si skočiť na kúpaliská, ktoré vedie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení. Nájdete ich v rôznych lokalitách, a čo ďalšie ich ešte spája, je jednotná výška vstupného 5,50 eura pre dospelú osobu pri nákupe cez internet. Táto suma je viac než priaznivá aj v porovnaní s kúpaliskami naprieč celým Slovenskom a môžete si za ňu užívať letné radovánky na kúpalisku Mičurín, Delfín alebo na kúpalisku Tehelné pole a ďalších.
Cífer – 6 eur
Presuňme sa do obce Cífer v okrese Trnava. Miestne kúpalisko PÁC láka na vstupné 6 eur pre dospelú osobu alebo dokonca na zľavnené vstupné po 18.00 h, a to len 2 eurá. Návštevníci vyzdvihujú dostatok stromov a tieňa v areáli a taktiež aj možnosti aktívneho strávenia času v prírode na okolí.
Topoľčany – 7 eur
Za vstup na kúpalisko do Topoľčian domáci dospelí zaplatia 7 eur na deň. Návštevníkom ponúka 3 bazény a nechýba medzi nimi plavecký bazén. Vo svojich recenziách sa delia do dvoch skupín. Podľa jednej spĺňa očakávania, no ďalší prízvukujú, že sa na ňom podpísal zub času a zaslúžilo by si rekonštrukciu.
Overte si kvalitu vody na kúpanie
Predtým, než sa na kúpalisko alebo k prírodnej vodnej ploche na Slovensku vyberiete, môžete si overiť, či ich voda spĺňa podmienky úradu verejného zdravotníctva. Ten počas leta každý týždeň kontroluje vzorky a upozorňuje ľudí na miesta, ktorým sa radšej vyhnúť, kým sa kvalita ich vody nezlepší.
Napríklad podľa posledných laboratórnych výsledkov zaznamenali hygienici prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov pre črevné enterokoky na Ružíne (SKI) a vodnej nádrži Lipovina-Bátovce, prekročenie pre cyanobaktérie a chlorofyl zaznamenali na štrkovisku Čaňa, v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže i na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach.
Úrad na webe tiež zverejnil kúpaliská, ktoré nedodržali mikrobiologickú alebo biologickú kvalitu vody v 29. a 30. kalendárnom týždni. Nevyhovujúce hodnoty boli preukázané v starom plaveckom bazéne Medokýš a detskom bazéne Z na Plážovom kúpalisku Aqualand, Banská Bystrica.
Sumy uvádzané v článku pochádzajú z oficiálnych stránok daných kúpalísk. V údajoch o recenziách návštevníkov sme vychádzali z hodnotení na googli.
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