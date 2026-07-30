Okúpete sa tu aj za 4 eurá: Našli sme najlacnejšie kúpaliská na západnom Slovensku

Kúpalisko Mičurín

Kúpalisko Mičurín v Bratislave, foto: TASR - Miroslav Košírer

Zuzana Veslíková
Vyrazte k vode na kúpaliská, ktoré nemusia zruinovať váš rodinný rozpočet.

Leto je na vrchole, teploty vonku sú poriadne vysoké a ideálnym spôsobom, ako tráviť popoludnia po práci, voľné dni bez školy alebo víkendy, je vyraziť k vode. Hľadali sme najlacnejšie kúpaliská na západe Slovenska a vybrali sme spomedzi nich 5, ktoré sa môžu pochváliť nižšími cenami oproti konkurencii. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Modra – 4 eurá

Začnime v Modre, kde sa nachádza mestské kúpalisko, kde za vstup zaplatia dospelí miestni obyvatelia 4 eurá na deň (ostatní dospelí 5 eur na deň) a môžeme ho korunovať najlacnejším kúpaliskom na západnom Slovensku podľa nášho rebríčka. Ide o menší komplex, takže ak sa sem vyberiete vo vyťaženejších hodinách, pripravte sa na viac návštevníkov, uvádzajú recenzie. Návštevníci si však vodu pochvaľujú, a to je pri týchto vysokých teplotách to najpodstatnejšie.

Kúpalisko v Modre
Kúpalisko Modra, foto: Horakvlado, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Myjava – 5 eur

Presuňme sa do Myjavy, kde návštevníci letného kúpaliska vyzdvihujú výšku vstupného – 5 eur pre miestneho dospelého – a navyše oceňujú čistotu areálu. Ako to už ale pri mestských kúpaliskách býva, poniektorí vyjadrili názor, že by si zaslúžilo vynovenie. Viacerí sa ale zhodli, že je na letné osvieženie dostatočné.

Bratislava – 5,50 eura

Ak bývate v hlavnom meste alebo v okolí, môžete si skočiť na kúpaliská, ktoré vedie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení. Nájdete ich v rôznych lokalitách, a čo ďalšie ich ešte spája, je jednotná výška vstupného 5,50 eura pre dospelú osobu pri nákupe cez internet. Táto suma je viac než priaznivá aj v porovnaní s kúpaliskami naprieč celým Slovenskom a môžete si za ňu užívať letné radovánky na kúpalisku Mičurín, Delfín alebo na kúpalisku Tehelné pole a ďalších.

Ružinovské kúpalisko Delfín
Kúpalisko Delfín, foto: TASR – Miroslav Košírer

Cífer – 6 eur

Presuňme sa do obce Cífer v okrese Trnava. Miestne kúpalisko PÁC láka na vstupné 6 eur pre dospelú osobu alebo dokonca na zľavnené vstupné po 18.00 h, a to len 2 eurá. Návštevníci vyzdvihujú dostatok stromov a tieňa v areáli a taktiež aj možnosti aktívneho strávenia času v prírode na okolí.

Topoľčany – 7 eur

Za vstup na kúpalisko do Topoľčian domáci dospelí zaplatia 7 eur na deň. Návštevníkom ponúka 3 bazény a nechýba medzi nimi plavecký bazén. Vo svojich recenziách sa delia do dvoch skupín. Podľa jednej spĺňa očakávania, no ďalší prízvukujú, že sa na ňom podpísal zub času a zaslúžilo by si rekonštrukciu.

Ak pochádzate zo stredného alebo z východného Slovenska, môžete sa inšpirovať naším výberom kúpalísk, kde sa okúpete za podobne priaznivé vstupné aj mimo západu krajiny.

Overte si kvalitu vody na kúpanie

Predtým, než sa na kúpalisko alebo k prírodnej vodnej ploche na Slovensku vyberiete, môžete si overiť, či ich voda spĺňa podmienky úradu verejného zdravotníctva. Ten počas leta každý týždeň kontroluje vzorky a upozorňuje ľudí na miesta, ktorým sa radšej vyhnúť, kým sa kvalita ich vody nezlepší.

Napríklad podľa posledných laboratórnych výsledkov zaznamenali hygienici prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov pre črevné enterokoky na Ružíne (SKI) a vodnej nádrži Lipovina-Bátovce, prekročenie pre cyanobaktérie a chlorofyl zaznamenali na štrkovisku Čaňa, v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže i na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach.

Úrad na webe tiež zverejnil kúpaliská, ktoré nedodržali mikrobiologickú alebo biologickú kvalitu vody v 29. a 30. kalendárnom týždni. Nevyhovujúce hodnoty boli preukázané v starom plaveckom bazéne Medokýš a detskom bazéne Z na Plážovom kúpalisku Aqualand, Banská Bystrica.

Sumy uvádzané v článku pochádzajú z oficiálnych stránok daných kúpalísk. V údajoch o recenziách návštevníkov sme vychádzali z hodnotení na googli. 

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ryanair spustil 24-hodinový výpredaj leteniek: Z Bratislavy sa dostanete k moru už za 16 eur

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac