Vieme, ktoré nové filmy a seriály sa oplatí vidieť tento víkend. Diváci sa od nich nevedia odtrhnúť

Záber z filmu The Creator

Záber z filmu The Creator, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Filmové rebríčky
Pozrite si náš zoznam.

Dva nové romantické seriály, pokračovanie napínavého seriálu, film z roku 2023, ktorý si opäť získal záujem divákov, nová slovenská komédia a komediálny seriál, ktorý patrí medzi najlepšie seriály prvého polroka 2026. Inšpirujte sa naším prehľadom a urobte si filmový večer, pre ktorý je víkend ako stvorený. 

Pravidelne vám prinášame tipy na nové filmy a seriály, tentoraz sme sa však rozhodli, že vám prinesieme zoznam filmov a seriálov, ktoré sa oplatí vidieť tento víkend. Náš zoznam tvoria čerstvé filmové a seriálové novinky, ktoré aktuálne patria medzi najsledovanejšie tituly na obľúbených streamovacích platformách alebo sú hitom na veľkých plátnach.

Až dva nové romantické seriály

Ak ste romantická duša, máme pre vás až dva tipy na nové romantické seriály. Prvým je The Map of Longing, ktorý je aktuálne najsledovanejším titulom na streamovacom gigante Netflix.

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Nová miniséria zo španielskej produkcie vznikla podľa knižnej predlohy spisovateľky Alice Kellen. Ponúka šesť epizód a rozpráva o mladej žene menom Greta, ktorá dostane záhadnú hru, ktorú vytvorila jej sestra Lucy pred svojou smrťou.

Lucy umrela na leukémiu a touto hrou chcela pomôcť Grete nájsť jej zmysel života. Okrem toho však Greta vďaka hre stretne aj muža menom Will, ktorého Lucy požiadala o pomoc. Ako to už vo filmoch býva zvykom, medzi Gretou a Willom postupne vznikne silné puto, ktoré sa prehĺbi do romantického vzťahu.

Druhým je seriál Every Year After, ktorý tiež vznikol podľa knižnej predlohy Every Summer After od spisovateľky Carley Fortune. Nájdete ho na streamovacej platforme Prime Video.

Príbeh sleduje Percy Fraser, ktorá sa po desiatich rokoch, po smrti ženy, ktorá jej bola ako druhá mama, vracia do mestečka Barry’s Bay, kde čelí svojej prvej láske Samovi Florekovi. Seriál sa odohráva v dvoch časových líniách – v minulosti, keď sa Percy a Sam do seba zamilovali a v súčasnosti, kde čelia otázke, či sa chyba z minulosti dá napraviť.

Záber z filmu The Map of Longing
Záber z filmu The Map of Longing, foto: Netflix

Nenechajte si ujsť ani pokračovanie špionážneho trileru

Ak však máte skôr chuť na poriadne napínavý dej, na streamovacej platforme SkyShowtime si pozrite novú sériu seriálu The Agency, ktorý sa radí medzi žánre dráma a triler. Zamilovali si ho diváci prakticky z celého sveta a má výborné hodnotenie – až 82 %.

Seriál sleduje tajného agenta CIA Martiana, ktorý je po rokoch strávených v utajení povolaný späť na pobočku CIA v Londýne. Keď sa znovu objaví žena z jeho minulosti, jeho skutočná identita a tajný život sa stretnú, čo vedie k ohrozeniu jeho života na pozadí medzinárodných intríg a podvodov.

Film z roku 2023 si opäť získal záujem divákov

V napätí budete aj pri pozeraní filmu The Creator, ktorý je síce už z roku 2023, ale na Netflixe je novinkou a zároveň patrí medzi top 3 najsledovanejšie tituly.

Film sleduje muža menom Joshua, ktorý je ostrieľaný bývalý agent špeciálnych jednotiek. Zatiaľ čo smúti nad zmiznutím svojej manželky, stojí uprostred budúcej vojny medzi ľudskou rasou a silami umelej inteligencie. Joshua je najatý, aby vystopoval a zabil Stvoriteľa, nepolapiteľného architekta pokročilej umelej inteligencie, ktorý vyvinul záhadnú zbraň s mocou ukončiť vojnu aj samotné ľudstvo.

Záber z filmu The Creator
Záber z filmu The Creator, foto: MovieStillsDB

Do kina vyrazte na novú slovenskú komédiu

Ak by ste ale mali skôr chuť zájsť do kina, na veľkom plátne si tento víkend môžete pozrieť úplnú novinku – pokračovanie úspešnej slovenskej komédie Kavej 2, ktorá mala v slovenských kinách premiéru len včera.

Druhá časť obľúbenej východniarskej komédie sa odohráva približne päť rokov po udalostiach prvého dielu. Klára a Štanci zostali na východe, vychovávajú dve deti a zisťujú, že život zďaleka nie je taký idylický, ako sa mohlo zdať. Veronika na tom tiež nie je o nič lepšie. Hneď v úvode dostane ranu v láske, a tak ju Klára berie na babskú jazdu na Šíravu s jasným cieľom. Nájsť jej chlapa!

Podľa prvých reakcií divákov na filmovom portáli ČSFD je vraj druhá časť ešte lepšia ako prvá, o čom svedčí aj výborné hodnotenie – až 84 %. Toto číslo sa však ešte bude pravdepodobne najbližšie dni až týždne meniť.

Záber z filmu Kavej 2
Záber z filmu Kavej 2, foto: Continental film

Jeden z najlepších seriálov prvého polroka 2026

Naším bonusovým tipom je seriál, ktorý sa umiestnil v našom rebríčku najlepších seriálov za prvý polrok 2026, nájdete ho na streamovacej platforme HBO Max.

Kohút (Rooster) sleduje spisovateľa v strednom veku, ktorý napísal sériu komerčne populárnych plážových románov o súkromnom detektívovi menom Rooster, zároveň je profesorom na univerzite slobodných umení, kde učí aj jeho dcéra, ktorá si prechádza neverou zo strany svojho manžela, ktorý je tiež profesorom na rovnakej univerzite. Príbeh seriálu je bláznivý, vtipný a pohodový.

Hlavnú úlohu stvárnil americký herec a komik Steve Carell, ktorého môžete poznať z legendárnych komédií ako 40 rokov panic či Bláznivá hlúpa láska, zo slávneho seriálu The Office, no tiež z nedávneho hitu Netflixu The Four Seasons.

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