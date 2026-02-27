Nová česká komédia získala skutočne dobré hodnotenie. Diváci oceňujú humor, ktorý nie je prvoplánový

Neviete, čo s víkendom? Čo tak zájsť si do kina na novú českú komédiu, pri ktorej sa zabavíte a aj si oddýchnete? Diváci ju chvália.
Len včera mala v slovenských kinách premiéru nová česká komédia, ktorá už stihla na filmovom portáli ČSFD získať skutočne dobré hodnotenie – 70 %.
Príbeh vás rozosmeje
Rodinná komédia Nečakané leto sleduje Denisu, ktorá sa namiesto vysnívanej dovolenky pri mori ocitne s deťmi v zapadnutom kempe v Čechách. Kým ona sa snaží zachrániť svoje plány a vrátiť veci do pôvodných koľají, jej deti si rýchlo obľúbia správcu kempu Petra a zapletú sa do prázdninových dobrodružstiev s rodinou Petráskových. Do deja vstupujú aj dvaja svojskí nadšenci kempovania a Petrovi excentrickí rodičia, ktorí ešte viac zamiešajú karty.
Film s humorom ukazuje, že niekedy sa najkrajšie chvíle začnú práve vtedy, keď sa všetko pokazí a človek sa rozhodne prestať mať všetko pod kontrolou.
Oddychová rodinná komédia
Podľa divákov je príbeh komédie síce predvídateľný, ale napriek tomu skvelo funguje. Zároveň oceňujú humor, ktorý nie je prvoplánový. Snímku označujú za oddychovú a rodinnú. „Nie je to revolúcia českej kinematografie, ale je to poctivo natočená, milá a miestami dojemná komédia o tom, že život sa nedá naplánovať do poslednej minúty.“
