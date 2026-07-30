Peklo v slovenských nemocniciach sa čiastočne skončí: Šaško nakúpi 250 klimatizácií

Ilustračná pohľad na klimatizáciu a ministra Kamila Šaška

Ilustračná foto: TASR - Martin Baumann/SITA/ITAPA

Roland Brožkovič
TASR
Hospitalizovaní pacienti v slovenských nemocniciach sa aj v týchto dňoch varia vo vlastnej šťave.

Slovensko má v zdravotníctve stále čo dobiehať a z jedným obrovských problémov je aj nepripravenosť nemocníc na letné horúčavy. Väčšina pacientov zažíva aj v týchto dňoch na oddeleniach doslova saunu a trvalo to viac než dlho, kým si to ministerstvo uvedomilo a začalo konať. Vláda napríklad radšej investovala 320-tisíc eur do cyrilo-metodských osláv pre elitu a tento svoj krok obhajovala.

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Investičná komisia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR napokon schválila investíciu, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klimatizačných jednotiek do kľúčových oddelení štátnych nemocníc. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) víta investíciu do zlepšenia podmienok pre pacientov. Namieta však, že rezort vyčlenil neštátne zdravotnícke zariadenia.

Len štátne nemocnice

Schválenie investície podľa ministra vzišlo z aktívnej komunikácie rezortu s riaditeľmi nemocníc, a identifikácie ich kľúčových potrieb, ktoré možno aj technicky realizovať. „Pretože aj stav našich nemocníc nie všade umožňuje takúto inštaláciu. A preto okamžité opatrenie do tých najkritickejších miestností, izieb, sál je táto investícia,“ poznamenal Šaško.

Lôžka v nemocnici
Ilustračná foto: Pexels

Zároveň avizoval, že chce vykonať dôsledný audit nemocníc a následne komplexnú investíciu. „Systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde ďalšia vlna, možno budúce leto, aby to bolo efektívnejšie vyriešené,“ povedal šéf rezortu.

ANS kritizuje, že investícia sa týka len štátnych nemocníc. „Pacienti v nemocniciach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pritom platia rovnaké dane a odvody ako pacienti v štátnych zariadeniach, a mali by preto mať nárok na rovnaké základné podmienky starostlivosti vrátane klimatizácie na kľúčových oddeleniach. Ak štát financuje takéto opatrenie len pre časť nemocníc, vytvára medzi pacientmi neodôvodnené rozdiely,“ upozornil prvý viceprezident ANS Igor Pramuk. Situáciu podľa ANS ešte zvýrazňuje skutočnosť, že štátne nemocnice dlhodobo neplatia odvody do Sociálnej poisťovne a štát ich pravidelne oddlžuje a dofinancuje.

Asociácia preto žiada, aby sa štátna podpora investícií do zlepšenia podmienok pre pacientov vzťahovala rovnako na všetky nemocnice bez ohľadu na ich zriaďovateľa. „Keďže práva pacientov nesmú závisieť od toho, kto je vlastníkom zariadenia, v ktorom sa liečia,“ dodala.

Horúčavy vrcholia

V stredu sa pritom začala ďalšia extrémna vlna horúčav pravdepodobne sa skončí až 6. alebo 7. augusta. Vysoké teploty vzduchu budú dosahované aj v noci. Meteorológovia očakávajú tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia, informovala meteorologička Jana Potanková. Počas vlny horúčav očakáva ústav teplotu do 40 stupňov Celzia.

Žena sa ochladzuje vo vodnej pare počas horúčavy
Foto: TASR/Martin Medňanský

Prílev teplého vzduchu od štvrtka (30. 7.) ešte zosilnie. SHMÚ tak vydal na ďalšie dni aj výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. „Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a sever Slovenska prinesie oblačnosť a taktiež aj zrážky,“ uviedla Potanková.

Ústav na sociálnej sieti priblížil, že vlnu horúčav spôsobil prílev veľmi teplého a postupne až mimoriadne teplého pôvodne tropického vzduchu. „To bude pokračovať až do víkendu, keď vyvrcholí prílev tropického vzduchu od juhozápadu pred studeným frontom. Podľa aktuálnych predpovedných materiálov však tento front cez naše územie neprejde a ochladenie neprinesie. Čiastočné ochladenie môžu priniesť v nedeľu zrážky v podobe prehánok alebo búrok,“ potvrdil SHMÚ.

V ďalšom týždni sa na Slovensko dostane ďalší teplý vzduch po prednej strane tlakovej níže, ktorá sa bude v priebehu týždňa presúvať z Atlantiku, cez Britské ostrovy až nad Škandináviu. Teplotný vrchol vlny by tak podľa meteorológov mohol byť až vtedy.

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