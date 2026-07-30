Situácia na Dunaji je kritická: Rieka je na historickom minime, doprava kolabuje a hrozí aj odstavenie elektrárne

Turistický prístav na brehu Dunaja v rumunskom meste Corabia je vyľudnený, s výnimkou niekoľkých rekreačných člnov uviaznutých v riasach. Hladina rieky je taká nízka, že plavidlá sa pre piesočné nánosy už nedokážu dostať nikam. Hladina rieky klesla na rekordné minimum, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vĺn horúčav, ktoré kontinent sužujú už od mája. Krajiny pozdĺž 2850 kilometrov dlhého toku – od prameňa v pohorí Čierny les (Schwarzwald) v západnom Nemecku až po ústie do Čierneho mora na východe Rumunska – pociťujú tieto dôsledky.
Nízka hladina komplikuje lodnú dopravu aj energetiku
Od Slovenska a Maďarska v strednej Európe až po Rumunsko a Bulharsko na východe nemôžu lode premávať plne naložené a majú dlhé čakacie doby. Maďarsko znížilo výkon svojej jadrovej elektrárne, ktorá pri chladení potrebuje vodu z Dunaja, zatiaľ čo Rumunsko odstavilo oba reaktory elektrárne Cernavoda. Stalo sa tak vôbec prvýkrát, čo boli oba reaktory odstavené súčasne z dôvodu nízkej hladiny vody, pripomína AFP.
Súčasné sucho ešte viac zhoršila klimatická zmena spôsobená človekom, vyplýva zo správy, ktorú minulý týždeň zverejnili vedci z medzinárodnej skupiny World Weather Attribution. V Rumunsku a na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum výšky hladiny Dunaja a v Maďarsku je vôbec najnižšia v histórii meraní.
Trajekty stoja, výletná loď uviazla na plytčine
Trajektová doprava medzi Rumunskom a Bulharskom je v dvoch oblastiach dočasne pozastavená. V Bulharsku museli tento týždeň evakuovať výletnú loď s takmer 200 pasažiermi po tom, ako uviazla na plytčine. Zasiahnutá je aj komerčná nákladná doprava. „Nákladné lode sú nútené čakať alebo sa plaviť s obmedzeným nákladom,“uviedol pre AFP hovorca bulharskej vládnej agentúry pre správu Dunaja.
V Rumunsku je hladina vody na niektorých úsekoch už jeden meter pod minimálnou úrovňou splavnosti. „Ide o výnimočnú situáciu… Sme prekvapení touto veľmi, veľmi nízkou hladinou,“ povedal pre AFP Adrian Maizel zo správy monitorujúcej dopravu na Dunaji.
Problémy hlási aj Slovensko a Maďarsko
Obe krajiny zaznamenali nízku hladinu ešte podstatne skôr ako minulý rok, píše AFP. V maďarskom hlavnom meste Budapešť, ktoré leží vyššie proti prúdu, klesla rieka na najnižšiu úroveň od začiatku meraní. Desiatky maďarských miest a dedín pozdĺž rieky zaviedli počas júnových horúčav obmedzenia v spotrebe vody.
V júli boli pozastavené aj viaceré vyhliadkové plavby. Na slovenskom vodnom diele Gabčíkovo, ktoré sa nachádza ešte vyššie proti prúdu, sa spomalila prevádzka plavebných komôr, čo predlžuje čakacie doby, a kapitáni lodí sú vyzývaní, aby dôkladne kontrolovali, či sú ich plavidlá schopné plavby.
Maďarsko môže odstaviť jadrovú elektráreň Paks
K úplnému odstaveniu jadrovej elektrárne pri juhomaďarskom meste Paks by mohlo dôjsť už vo štvrtok, ale pravdepodobnejšie sa tak stane v piatok. Podľa servera 24.hu to vyhlásil predseda maďarskej vlády Péter Magyar s tým, že príčinou tohto opatrenia je mimoriadne nízka hladina vody Dunaja. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Odstavenie elektrárne bude podľa premiéra znamenať výpadok výkonu 2000 megawattov, ktorý je však stále možné pokryť z dovozu, keďže krajina má k dispozícii importnú kapacitu na úrovni 3600 až 3800 megawattov. Magyar zdôraznil dôležitosť toho, že dodávky energií sú v súčasnosti zabezpečené pre obyvateľov aj podniky. To isté platí v prípade dodávok pitnej vody, ktoré sú zaistené pre 99,9 percenta územia krajiny.
Odborníci naďalej monitorujú situáciu
Odborníci stále monitorujú zmeny prietoku či teploty vody a robia potrebné rozhodnutia v súlade s danou situáciou, uviedla v stredu energetická spoločnosť MVM, ktorá jadrovú elektráreň prevádzkuje. V pondelok vzhľadom na hladinu vody a horúčavy znížili výkon bloku 1 o 245 megawattov a následne v utorok večer bol výkon bloku 3 znížený o 237 MW.
Ide o jedinú fungujúcu komerčnú jadrovú elektráreň v Maďarsku so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti, neďaleko mesta Paks. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
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