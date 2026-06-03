Film slovenského režiséra bude súťažiť o prestížnu medzinárodnú cenu. Zabojuje v kategórii najlepší celovečerný film

Film Prameň dosiahol výnimočný úspech pre slovenskú kinematografiu. Nová dráma od slovenského režiséra, ktorý je zároveň spoluscenáristom, zabojuje o mimoriadne ocenenie.
Tvorcovia nového slovensko-česko-maďarského filmu Prameň majú dôvod na radosť. Snímka dostala príležitosť predstaviť sa publiku v Hlavnej súťaži MFF Karlove Vary a zabojovať o cenu Krištáľový glóbus.
Filmári nahliadli do desivej histórie našej krajiny
Sú veci, o ktorých sa nehovorí. Ešte stále, ani po desiatkach rokov. Jednou z nich je možnosť slovenských rómskych žien slobodne a s informovaným súhlasom rozhodovať o svojom tele, o množstve detí, ktoré porodia, o rodine, ktorú si vytvoria.
V 80. rokoch 20. storočia sa na Slovensku vykonávali sterilizácie rómskych žien – bez toho, aby plne rozumeli ich dôsledkom. Práve to je téma, ktorej sa vo svojom najnovšom filme zhostil režisér Ivan Ostrochovský, ktorý spolu s Marekom Leščákom napísal aj scenár k tejto mimoriadnej a citlivej dráme.
Odbornou konzultantkou im pri tvorbe scenára a pri samotnom nakrúcaní bola Elena Gorolová, rómska ľudskoprávna aktivistka a sociálna pracovníčka, ktorá sa venuje osvete o protiprávnych sterilizáciách rómskych žien a viac ako 15 rokov bojovala v Českej republike za ich odškodnenie od štátu. Ona sama bola v roku 1990 po pôrode druhého syna nedobrovoľne sterilizovaná, uvádza sa v tlačovej správe.
Hlavnú postavu, elegantnú lekárku Ingrid pracujúcu v zapadnutej okresnej nemocnici, stvárnila známa česká herečka Aňa Geislerová. Jej postava je zovretá vyčerpávajúcim manželstvom a stagnujúcou kariérou, väčšinu svojho času venuje pacientkam. Privádza na svet deti a ukončuje nechcené tehotenstvá, rómskym ženám vykonáva aj sterilizácie. Nové priateľstvo s mladou a bezprostrednou sanitárkou Agátou ju však prinúti vidieť veci v inom svetle.
Začne spochybňovať pravidlá, ktoré dovtedy ľahostajne dodržiavala? Pôsobivá dráma otvára nevyriešenú kapitolu československých dejín, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát.
Zabojuje o cenu za najlepší celovečerný film
Film Prameň zažije svoju svetovú premiéru pred medzinárodným publikom na výnimočnom 60. ročníku MFF Karlove Vary, ktorý sa so svojím jubilejným 80. výročím radí medzi najstaršie filmové festivaly na svete. Navyše dráma bude súťažiť hneď v Hlavnej súťaži o Krištáľový glóbus za najlepší celovečerný film.
Novú drámu Prameň si diváci budú môcť pozrieť v slovenských kinách od 23. júla.
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