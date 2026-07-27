Videli sme novú slovenskú komédiu Kavej 2. Smialo sa celé kino, a to poriadne nahlas

Záber z komédie Kavej 2

Foto: Continental film

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Má hodnotenie 75 %.

Pred pár dňami vstúpilo do kín očakávané pokračovanie úspešnej slovenskej komédie Kavej. Do kina sme sa vybrali aj my, aby sme vám vedeli povedať, či to stojí za to.

Návrat obľúbenej východniarskej komédie

Slovenská komédia Kavej 2 mala v kinách premiéru minulý týždeň, vo štvrtok 23. júla. Ešte predtým si ju však diváci mohli pozrieť na festivalových premietaniach na amfiteátroch vo viacerých slovenských mestách – v Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Martine, Žiline a v Senci. Okrem filmu mohli diváci vidieť aj hercov a zažiť niekoľko hudobných koncertov ako napríklad vystúpenie slovenskej kapely Heľenine oči. Navyše sa na premietaniach vraj ozýval hurónsky smiech a na konci filmu neutíchajúci potlesk.

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Druhá časť východniarskej komédie Kavej sa odohráva približne päť rokov po udalostiach prvého dielu. Klára a Štanci zostali na východe, vychovávajú dve deti a zisťujú, že život zďaleka nie je taký idylický, ako sa mohlo zdať. Veronika na tom tiež nie je o nič lepšie. Hneď v úvode dostane ranu v láske, a tak ju Klára berie na babskú jazdu na Šíravu s jasným cieľom. Nájsť jej chlapa!

Záber z filmu Kavej 2
Foto: Continental film

V pokračovaní nechýbajú hlavné postavy Jana Kovalčiková Anna Jakab Rakovská, ale aj populárne vedľajšie postavy ako farár Ján Pisančin či spevák Peter Stašák. Priestor však dostali aj nové tváre – Kristián BaranDaniel ŽulčákRobo JakabAlena Ďuránová Branislav Deák. O scenár sa opäť postarala Michaela Zakuťanská a o réžiu Lukáš Zednikovič.

Druhú časť hodnotíme ešte lepšie ako prvú

Na film sme sa tešili, pretože sme boli v kine aj na prvej časti, ktorá sa nám páčila. Zároveň sme boli plní očakávania, keďže hodnotenia na ČSFD od prvých divákov boli skutočne vysoké a viacerí dokonca tvrdia, že druhá časť je ešte lepšia ako prvá, s čím absolútne súhlasíme.

Kým prvá časť bola zameraná viac na „východniarsky humor a svet“, tak v druhej časti sa nájde každý, bez ohľadu na to, z akého regiónu pochádza. Okrem toho v pokračovaní bolo aj oveľa viac humoru a vtipov, ktoré pochopia všetci v rôznej vekovej kategórii. Navyše vtipy sú veľmi jednoduché, zamerané zvyčajne na rodičov, svokry a vzťahy. Nájde sa v nich teda každý v rôznej fáze života. Zároveň v ňom bolo aj niekoľko hlbších a veľmi výstižných myšlienok.

Nám sa najviac páčili práve vtipy o vzťahoch a svokrách, ktoré sú síce úplné klišé, ale aj napriek tomu vždy pobavia. Veľmi sme sa zasmiali aj na absurdnosti situácie, keď sa Veronika po ďalšom nevydarenom vzťahu rozhodla vstúpiť do kláštora. No zaujala nás aj hlbšia myšlienka, ktorá hovorila o tom, že ak žena túži po princovi na bielom koni, tak predtým, ako si aj na skutočnom koni zajazdí, musí predsa najprv odpratať hnoj.

Herecké výkony hlavných aj vedľajších postáv boli výborné, všetkým hercom sa ich roly skvelo hodili. Z nových postáv vás pobaví známy herec Robo Jakab, ktorý si zahral bláznivého umelca a ženské publikum zaujme Kristián Baran, ktorý predvedie aj svoj tanečný talent.

Atmosféra v sále bola naozaj skvelá, niekoľkokrát sa smialo celé kino, a to poriadne nahlas. Dokonca aj my sme sa niekoľkokrát pristihli, že sa smejeme z plného hrdla, akoby sme boli doma v obývačke.

Nebudeme zachádzať do detailov ani vám prezrádzať žiadne spojlery, aby sme vám nepokazili zážitok z filmu. No ak máte radi jednoduchý humor a oddychové komédie, pri ktorých úplne vypnete hlavu, odporúčame vám zájsť si Kavej 2 pozrieť do kina.

Záber z komédie Kavej 2
Foto: Continental film

Má hodnotenie 75 %

Aj diváci na filmovom portáli ČSFD novú slovenskú komédiu ohodnotili veľmi pozitívne, aktuálne jej svieti pomerne vysoké hodnotenie – až 75 %. Toto číslo sa však ešte stále mení.

„Pripomína mi to film Pásla kone na betóne. Boli tam fajn hlášky, dalo sa to pozrieť. Jednoducho taký film si človek rád pozrie. Bolo to vtipné a nebolo to až tak násilne vtipné, ako sa zväčša točia komédie u nás. Odporúčam ísť pozrieť a urobiť si názor, ale určite je to jeden z tých lepších filmov.“

„Oproti jednotke trochu inteligentnejšie, za mňa dobrý slovenský film.“

„Potešilo ma, že to bolo lepšie ako jednotka. Dej bol lepší, kamera, strih a kostýmy tiež,“ chvália diváci.

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